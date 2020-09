Son dakika haberi! Bakan Kurum: Elazığ ve Malatya'da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar lirayı buluyor" - Son Dakika

Elazığ'da deprem sonrasında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum," Elazığ ve Malatya'da yaptığımız işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar lirayı buluyor. Depremden 7 ay geçtiği süreçte bin konutumuzu teslim aşamasına getirdik. Yıl sonuna kadar inşallah 8 bin konutumuzu tamamlayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta 41 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce yapının hasar gördüğü deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Elazığ'a geldi. Kentte sırasıyla Karşıyaka ve Çatalçeşme Mahalleleri'nde yapımı süren konutları yerinde inceleyen Bakan Kurum ardından Değirmenönü köyündeki çalışmaları yerinde gördü. Daha sonra, yeni konutların yükselerek bitme aşamasına geldiği Bizmişen Bölgesi'ne geçen Bakan Kurum, burada basın açıklamasında bulundu.

Elazığ'da yaptıkları projeleri yerinde gördüklerini anımsatan Bakan Kurum," Hepimizin bildiği gibi 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sebebiyle 41 kardeşimiz hayatını yitirdi. Şehir olarak ta gerçekten hem Elazığımızın, hem Malatyamızın ciddi anlamda etkilendiği bir depremi yaşadık. Hemen ardından Cumhurbaşkanımız talimatıyla depremin olduğu andan itibaren tüm bakanlıklarımız, vekillerimiz, belediyelerimiz adeta seferber olmak suretiyle Elazığımızın, Malatyamızın yaralarını sarmaya gayret gösterdik. Tüm bakanlıklarımızla sahada yapılması gereken fili çalışmaları bir bir yapmaya gayret gösterdik. Biray sürecinde de bizzat biz bakanlar olarak burada kalmak suretiyle de çalışmaları yerinde takip ettik"dedi.

"7 ay geçti bin konutumuzu teslim aşamasına getirdik, yıl sonuna kadar 8 bin konutumuzu tamamlayacağız"

Elazığ genelinde yaklaşık 18 bin 500 bağımsız bölümden oluşan ağır hasarlı, yıkık ve acil yıkılması gereken yapılara ilişkin projelerini de başlattıklarını aktaran Bakan Kurum," Bunun yaklaşık 3 bin 500 bağımsız bölümü de köylerimizde oluşuyor. Köylerimizde tek katlı ister vatandaşımız altında ahırını, isterse ayrı bir şekilde yanında yapmak suretiyle talebine göre de köy konutları projemizi başlattık. İlk temelimizi 14 Şubat'ta atmıştık. Dilek Apartmanın olduğu Sürsürü mahallemizde 14 Şubat'ta başlattığımız projemizin inşaatını tamamladık, teslim aşamasına getirmiş olduk. Bizmişen dediğimiz içinde bulunduğumuz alanda da 760 konutluk projemizi tamamladık. Toplamda depremden 7 ay geçtiği süreçte bin konutumuzu teslim aşamasına getirdik. Yıl sonuna kadar inşallah 8 bin konutumuzu tamamlayacağız. Aynı anlayışla yatay mimari anlayışla mahalle kültürünün yaşanacağı Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olacak bir şehircilik projesi yürütüyoruz. Yeni Elazığ için Elazığ'daki deprem dönüşümü hamlemizi baktığınız da da dünya da da örnek gösterilecek bugüne kadar Toplu Konut İdaremizin başlatmış olduğu sayısı bakımından aynı anda en fazla konut projesi yapma özelliği taşıyor"ifadelerini kullandı.

"Elazığ ve Malatya'da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar"

Konuşmasını sürdüren Kurum," Bugün baktığınızda 18 bin 500 konutun aynı anda yapıldığı ve bu çerçevede de en büyük proje olma özelliği taşıyor. Söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde konutlarımızı etaplar halinde bitireceğiz.Biz her depremde, her selde her heyelanda vatandaşımızla bir beraber olmak suretiyle projelerimizi onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Depremi de sevinci de hüznü de acıyı da vatandaşımızla beraber yaşıyoruz. Yapılması gereken her türlü adımı da yine onlarla birlikte atıyoruz. Diğer taraftan alt yapıya ilişkin ilçe, belde belediyelerimizin, vatandaşlarımızın talepleri oldu. Bu çerçeve de yaklaşık 33 milyonlira belediyelerimize hibe desteği sağladık. Yine 21 milyon lira değerin de 5 tanede alt yapı projemiz devam ediyor. Bunun dışında Elazığ'da tüm kanalizasyon, yağmur suyu, alt yapı projesine ilişkin 640 milyon TL tutarında bir finansmanı da uluslararası kuruluşlardan sağladık. Elazığ Belediyemizle birlikte bu sureci de inşallah yürüteceğiz. Elazığ'ın hem alt yapısını hem üst yapısını değiştirecek adımları Allah'ın izniyle atmış olacağız. Tüm bu projelerimizin yaklaşık maaliyeti 7 milyar lirayı buluyor. Hem Elazığımızda hem Malatya'da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar. İnşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde hep birlikte Elazığımızı ihya, inşaa etmiş olacağız"şeklinde konuştu.

"Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız"

Hiç değişmeyen bir gerçek olduğuna dikkat çeken Kurum," Ülkemiz deprem bölgesi ve depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Nüfusumuzun, vatandaşımızın yaşadığı topraklara baktığınızda yaklaşık yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Bin yıldır bu gerçekle yüz yüzeyiz. Yine bu gerçekle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Tabi biz Türkiyemizin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle biliyorsunuz yola çıktı. Bu güne kadar 81 ilimize gittiğinizde hemen hemen her ilimizde projemize rastlarsınız. Sadece kentsel dönüşüm projesi değil. Millet bahçeleriyle, sosyal donatılarıyla vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek her türlü adımı atmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu kararlılıkla da depremi hazır hale getirecek şekliyle şehirlerimiz için çalışmalarımızı afetlere karşı mücadele noktasında hep birlikte bu mücadeleyi vermeye gayret gösteriyoruz. Açıkcası bugün ben çok mutlu oldum, köylerimizdeki çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine şehir merkezindeki inşaatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu konutlarımızı yıl sonuna kadar 8 bine getireceğiz, İnşallah Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle vatandaşımıza bitirmiş olduğumuz, söz verdiğimiz konutları teslimlerini yapacağız"diye konuştu.

"Elazığ ve Malatya'da konutlarımız vatandaşlarımızın ödeyeceği şartlarda olacaktır"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurum," Dilek sitesinin olduğu alandaki konutlarımız orada da 15 vatandaşımızın hayatını yitirdiği alan. Oradaki konutlarımız bitti. Artık iskan aşamasına getirdik. Önümüzde ki hafta itibariyle de konutların teslimlerini yapacağız. Oradaki hak sahibi vatandaşlarımız belli. İç işleri Bakanlığımızla ortak bir çalışma yürütüyoruz. Belirlenecek hak sahipliğine göre de yine hem Çatalçeşme'de hem Zafran'da hem Bizmişen de biten konutları vatandaşlara etaplar halinde teslim edeceğiz. Deprem konutları ve sel afetleriyle alakalı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapılacak indirimler çerçevesinde alt yapı katılım bedeninin, alt yapı projelerine ilişkin maliyetlerinin yansıtılmadığı, yine üst yapıda vatandaşlarımızın uygun şartlarda ödeyebileceği şekliyle indirim yapıp vatandaşımıza bu şartlarda konutları teslim edeceğiz. Hem hak sahibi olanlar hem kentsel dönüşüm projelerinden hak sahibi olan vatandaşlarımıza bu kolaylığı sağlayacağız.İnşaatlarımızın ihaleleri yeni tamamlandı. İnşallah önümüzdeki hafta bu çalışmayı netleştirmiş olacağız. Bu çalışma çerçevesinde yapılacak indirimler dahil indirimleri de maliyetlerden düştükten sonra. Biz tüm Türkiye'de sosyal konut olarak bir milyonuncu rakama ulaşıyoruz. Sosyal konut hamlemize baktığınızda alt gelir grubu vatandaşımızın ödeyebileceği, kiradan bile düşük şartlarda ev sahibi olmalarının imkanının getiriyoruz. Elazığ ve Malatya'da konutlarımız vatandaşlarımızın ödeyeceği şartlarda olacaktır. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsunlar. Yapılması gereken her türlü desteği bugüne kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapıyor olacağız. Devletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletvekillerimizle, bakanlarımızla, ülkemizin neresinde bir afet olsa 83 milyon vatandaşımız bir beraber olduk. Dün Elazığ, Malatya'da olduk, bugün Giresun 'da olduk. Olacak her türlü felakette biz bir beraber olmayı bilen bir milletiz.Ben 1 ay burada kaldım. Sevincini hüznünü yaşadım. Çok vakur milletini, vatanını, bayrağını seven bir Elazığlı kardeşiniz vardı. O gün için deprem felaketi Elazığ ve Malatya'da oldu. Tüm Türkiye buraya koştu. Bugün Giresun'da oldu, yine tüm vatandaşımız oraya koştu. Oraya gelen Elazığ belediyemiz ve valiliğimiz hem vatandaşımızda Giresun'a yardıma koştu. Şimdi depremin, afetin kıyası olmaz. Bu noktada bu kıyası vatandaşımızın da yaptığını açıkçası düşünmüyorum. Düşünmekte istemiyorum. Elazığ' da da vatandaşımızın zarar gören mallarına ilişkin gerekli eşya ve kira yardımı hibe olarak verilmiştir. Aynı şekilde Giresun'da da zarar gören vatandaşımıza eşyasına ilişkin bir zara ve bu zarara ilişkin hibe aynı şekilde orada da verilmiştir. Bizim illerimizin birbirinden farkı yok. Biz dili dini ırkı ayırt etmeksizin 83 milyon vatandaşımıza eşit şartlarda hizmet götürmeyi anlayış edindik. Bu anlayış ile çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir. Elazığ için de ne ihtiyaç varsa yapılması talimatı verilmiştir. Malatya ve Giresun için de aynıdır"diyerek sözlerini tamamladı

