Son dakika haberi... Bakan Kurum, Esenler'de 1617 konutun temelini attı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Kurum, Esenler'de 1617 konutun temelini attı

08.10.2020 16:39
Son dakika haberi... Bakan Kurum, Esenler'de 1617 konutun temelini attı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Büyük İstanbul Dönüşümü kapsamında, Esenler'de, projemizin ilk bölümü olan Güney Rezerv Yapı Alanımızda inşaat çalışmalarımız devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Büyük İstanbul Dönüşümü kapsamında, Esenler'de, projemizin ilk bölümü olan Güney Rezerv Yapı Alanımızda inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Bu projemizde 10 bin rezerv konut yapıyoruz." dedi.

Esenler'de yeni etap 1617 konutun temel atma töreninde Kurum, Esenler'de sadece Esenler için değil, bütün İstanbul'un deprem dönüşümünü ilgilendiren 60 bin konutluk projenin çok önemli bir bölümünün temelini attıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı Türkiye'nin büyük kentsel dönüşümüne ilk günden bu yana destek sunan herkese teşekkür eden Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul'un makus talihini değiştirmek ve gelecek yürüyüşünü başlatmak 1994 yılında bizlere, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olmuştur. Onun belediye başkanı olmasıyla İstanbul, medeniyet yürüyüşüne daha güçlü olarak, yeniden bismillah diyerek başlamıştır. Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda, AK Parti hükümetleri döneminde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray, Şehir Hastaneleri gibi dev eserlerin, tarihi projelerin içinde yer aldığı toplam 250 milyarlık yatırım yapılmıştır. 100 milyar lira tutarında çevre ve şehircilik yatırımı gerçekleştirilmiştir. 20 milyarlık yatırımımız da millete hizmet aşkıyla gece gündüz demeden sürmektedir."

Dar gelirli vatandaşlar için 21 bin 562 sosyal konut üretiminin devam ettiğini kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Başka bir yerde vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözüyoruz. Bir yandan İstanbul'a 34 millet bahçesi yapıyor, bir yandan İstanbul'daki gürültü problemini çözmek için ses ve gürültü bariyerleri yapıyoruz. Bir yandan atık su arıtma ve otopark projeleri yaparken bir yandan da Atatürk Kültür Merkezi'ni ihya ediyor, ekonomimizin merkezi olacak İstanbul Finans Merkezi'ni inşa ediyoruz. Deprem dönüşüm seferberliğimizde önceliğimiz İstanbul'dur. Üzülerek söylüyorum, medeniyetimizin en güzel eseri olan bu aziz şehir, maalesef deprem riski tehdidi altındadır. Ülkemizdeki riskli bölge listesinin en başında İstanbul gelmektedir. Bu anlamda İstanbul'u yerinde, gönüllü ve hızlı bir şekilde mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazırlıyoruz."

Türkiye'de acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun 300 bininin İstanbul'da yer aldığını vurgulayan Kurum, 2020 başında, depreme karşı "İstanbul'un Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" sloganıyla, tüm belediye başkanlarıyla büyük bir yıkım ve inşa seferberliğini başlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"2012'den bugüne İstanbul'da 72 bin binayı riskli yapı statüsüne aldık, yeniliyoruz. 72 binanın da 62 binini, yani 306 bin konut ve iş yerinin yıkımını belediyelerimizle gerçekleştirdik. Dikkatinizi özellikle çekmek isterim. Dönüştürdüğümüz bu alanlar devasa büyüklüktedir. Sadece yıktığımız alanlar bile dünyanın birçok şehrinden daha büyüktür. Yine İstanbul'da olası bir deprem anında hemen yıkılabilecek yapıların olduğu 65 riskli alanımız var. Bu riskli alanlarda da 36 bin binamız var. Yani bu 36 bin binamızda yaklaşık 300 bin bağımsız bölümüz var. Riskli alanlarımıza yönelik proje çalışmalarımız, vatandaşımızla istişarelerimiz ve inşa süreçlerimiz hızla devam ediyor. İstanbul'un hemen hemen her yerinde dönüşüm yaptığımız bölgelere yakın, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmaya elverişli 35 bin hektar büyüklüğünde 39 rezerv alanımız var. Bu alanlarda da yeni konutlarımız yükseliyor. Bugün; Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Üsküdar, Kağıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu hem Sütlüce'de hem Okmeydanı ve Hacıhüsrev mahallelerinde kentsel dönüşüm konutlarız başlamış durumdadır. İş yerleri yapıyoruz. Sosyal ihtiyaçları giderecek şekilde projelerimizi gerçekleştiriyoruz."

"2023'e geldiğimizde inanın Esenlerimiz bir başka olacak"

Dünyanın sıfırdan kurulan "ilk" akıllı şehir projesinin Esenler'de hayata geçtiğini anlatan Kurum, "Büyük İstanbul Dönüşümü kapsamında Esenler'de, projemizin ilk bölümü olan Güney Rezerv Yapı Alanımızda inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Bu projemizde 10 bin rezerv konut yapıyoruz. Birçok konutumuzun inşaatını tamamlama aşamasına geldik. Bu alanda inşa ettiğimiz toplam 2030 konutun, 1072'sini yılsonuna, 958'ini ise 2021 yılının ilk yarısında tamamlayacağız." diye konuştu.

"Bugün de yatırım bedeli 402 milyon lira olan yeni 1617 konutumuzun temelini atıyoruz. Temelini attığımız bu konutlarla birlikte; yatırım maliyeti 1 milyar lira olan toplam 3647 konut ve 78 ticari biriminin inşaatlarını başlatmış olduk." diyen Kurum, yeni 1361 konutun proje çalışmalarını ise ekim ayı içinde tamamlayacaklarını dile getirdi.

Kurum, temeli atılan proje alanında İstanbul'un en büyük millet bahçesinin temellerini de 2021 yılında atacaklarını ifade ederek, projenin sadece Esenler için değil, tüm İstanbul için bir yaşam alanı olacağını söyledi.

Bakan Kurum, "Burada inşa ettiğimiz konutlar, İstanbul'daki tüm kentsel dönüşüm projeleri için açık bir rezerv konut alanı olacak. Esenler ilçemizde yürüttüğümüz projenin aynısını diğer ilçe belediyelerimizle de yürütebiliriz. Bu bakımdan belediyelerimizin vatandaşlarımızın rızalarını alarak, hazırlıklarını yapmalarını ve bize başvurmalarını bekliyoruz. Gereken desteği hemen sağlayacağımızın sözünü de buradan tüm İstanbullu kardeşlerimize duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

İstanbullulara bir müjdeyi de vermek istediğini belirten Kurum, şunları söyledi:

"Avrupa Yakası'nda yapmış olduğumuz 60 bin konutluk bu büyük dönüşüm projesinin bir benzerini de Anadolu Yakası'nda gerçekleştireceğiz. Ekiplerimizle, belediyelerimizle istişare halinde yer tespit çalışmalarımızı yapıyoruz. Detaylarını çok yakında milletimizle paylaşacağımız "Anadolu Yakası Rezerv Yapı Alanı" Büyük İstanbul Dönüşümü için çok önemli bir adım olacak. 2012'den bu yana nasıl 1 milyon 384 bin konutta ikamet eden 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldıysak, nasıl yapı denetim sistemimizle 23 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladıysak, ülkemizdeki yapıların yüzde 40'ını depreme karşı güvenli hale getirdiysek, bugün de aynı aşkla, aynı azimle Elazığ'da ve Malatya'da 25 bin yeni yuvamızı bir yıl bitmeden bir kısmını teslim etmiş olacağız. 10 bin tanesini Elazığ'da, 2 bin tanesini de Malatya'da olmak üzere 12 bin tanesini. Bir yıl içerisin de kalanını tamamlayacağız. İstanbul'da 300 bin konutumuzun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız. 60 bin konutluk dünyaya örnek bu dev projeyi mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağız. "

Törene Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bülbül, Esenler Kaymakamı Esenler Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve öteki ilgililer katıldı.

Murat Kurum, İstanbul, Esenler, İnşaat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Kurum, Esenler'de 1617 konutun temelini attı - Son Dakika


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