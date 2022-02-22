Son dakika haberi: Bakan Kurum, İklim Şurası komisyon başkanları ve yardımcılarıyla görüştü - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Şurası komisyon başkanları ve yardımcılarıyla bir araya geldi.

Kurum, Selçuk Kongre Merkezinde düzenlenen İklim Şurası'nın ikinci gününde, komisyon başkanları ve yardımcılarıyla koordinasyon toplantısı yaptı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak'ın da katıldığı toplantı, yaklaşık yarım saat sürdü.

Toplantıda, Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonunu ve Şuradan beklentilerini dile getiren Kurum, Şuranın, Türkiye'nin önündeki 50 yılına ilişkin yol haritasını oluşturması beklentisini vurguladı.

Akademisyenler de Bakan Kurum'a, İklim Şurasına verdikleri destek dolayısıyla şükranlarını iletti.