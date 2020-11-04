Son dakika haberi | Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180."

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık.

Bakan Kurum: "( İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180."

Son Dakika

Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi

ABD'de seçim yarışı kıran kırana devam ederken anket şirketleri bir kez daha çuvalladı

Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor

Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor

Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı

Uyuşturucu kullandığı için ayrıldığı eski sevgilisinin dükkanını basıp ölümle tehdit etti

Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti