Son dakika haberi... Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor" - Son Dakika

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Konutları inceleyeceğiz, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapacağız."
- Kaynak: AA
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