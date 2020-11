Son dakika haberi... Bakan Kurum: İzmir'in yeniden dönüşümüne ilişkin iş sürecine giriyoruz - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 114 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından arama- kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan sonraki süreçte geçici barınma, hasar tespiti çalışmaları ile bir taraftan da İzmir'in yeniden dönüşümünün inşasına ilişkin adımları atacağımız iş sürecine giriyoruz" dedi.

İzmir'de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 114 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından yapılacaklar değerlendirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Murat Kurum, "Bu 5 gün içerisinde titiz bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yaparak enkaz altından 107 vatandaşımız kurtarıldı, hayata tutundu ve tüm Türkiye'ye umut oldu. 8 bin personelimizle, bin 182 araçla enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları, yardımların ulaştırılması ve teknik destekler sürüyor. Yaralanan bin 35 vatandaşımızın 990'u taburcu oldu. 36 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 5'i ağır olmak üzere 7 vatandaşımız yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlarımız geçici barınma ve hasar tespit çalışmalarıdır. Bir taraftan da İzmir'in yeniden dönüşümünün inşasına ilişkin adımları atacağımız iş sürecine giriyoruz" dedi.

'YERİNDE PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK'Enkaz alanlarında ve yoğun olarak ağır hasarlı görülen alanlarda yerinde projelerin gerçekleştirileceğini ifade eden Kurum, "Bir de şehir hastanesinin yanında yer alan 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda tüm İzmir'e, Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak, alt yapısıyla, üst yapısıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla örnek bir projeyi gerçekleştiriyoruz. İlk hasar tespit çalışmaları çerçevesinde toplamda 5 bin bağımsız bölümlük proje çalışmaları başlatılmış durumdadır. Bir ay içerisinde inşaatlara başlayıp 1 yıl içerisinde 5 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Şu an hasar tespit çalışmaları süratli bir şekilde devam etmektedir. 942 kişilik ekibin çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.'TSUNAMİDEN ETKİLENEN İŞ YERLERİNE 1 MİLYON 904 BİN TL ÖDEME YAPILDI'Seferihisar'da tsunami sonrası yapılan çalışmalara da değinen Bakan Kurum, şunları söyledi;"Seferihisar'da tsunamiden etkilenen sahil ve liman bölgesindeki 33 konut ve 189 iş yerine 1 milyon 904 bin TL ödemeler yapılmış durumdadır. İş yerleri tamamlandı, konutlara ilişkin ödemeler de devam ediyor. Depremde iş yeri ağır hasar gören gerçek kişiler ile basit usule tabi şahıs işletmelerine yani esnafımıza 2 bin 500 TL dükkan başına yardım yapılacak. Buna ilişkin çalışmalarımızı muhtarlarımız aracılığıyla yapıyoruz."'DASK ÇALIŞMALARI YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR'İzmir depreminin DASK açısından değerlendirildiğini söyleyen Kurum, "Bugün Doğal Afetler Sigortalar Kurumu (DASK) yöneticileri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu, Türkiye Sigortalar Birliği Başkanımız ile bir araya geldik ve İzmir depremini DASK açısından değerlendirdik. Türkiye genelinde şu an 10 milyonu zorunlu deprem sigortalı ve 635 bini de İzmir'de bulunan sigortalı konutlarımız var. Ege Bölgesi'ndeki sigorta oranı şu an yüzde 58 seviyelerine ulaşmış durumda. Depremden sonra 14 ilden 11 bin 300 hasar ihbarı yapılmış durumda. Bu ihbarlardan 10 bin 300'ü İzmir ilimizden geldi. Şu an sahada yoğun bir şekilde DASK hasar tespiti yapılmış durumdadır. Depremin ikinci gününde 100 personelimizle tespitler başlatıldı. İhtiyaca göre ekip sayısı günden güne arttırılmaktadır. Bugün itibariyle 153 vatandaşımıza 6,3 milyon TL DASK ödemesi yapılmıştır. Hasarın yoğun olduğu Rıza Bey Apartmanı kenarında bugün mobil ofisimizi kuruyor olacağız. Vatandaşlarımız DASK ile ilgili tüm problemlerini bu ofise gelip iletebilirler" dedi.'AĞIR HASARLI VE ACİL YIKILACAK BİNA SAYISI 231 VE 3 BİN 924 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR'Bugün itibariyle 34 bin 72 binada, 210 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, "Ağır hasarlı acil ve yıkılacak bina sayımız 231, 3 bin 924 bağımsız bölümden oluşuyor. Bin 834 az hasarlı, 251 orta hasarlı binamız var. Bir taraftan da yıkım süreçlerini başlattık. 12 binamızın yıkımı tamamlandı. Hızlı bir şekilde tedbir alarak yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz. Ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve eşya alınmaması gerektiğini bir daha hatırlatalım. Eşya alımına ilişkin sahada ekiplerimiz detaylı inceleme yapıyorlar. Vatandaşımızın herhangi bir can güvenliği riski olmadan süreci yönetiyoruz. Eşya alınabilecek binalara ekiplerimizin gözetiminde izin veriyoruz. Bunun dışında ağır hasarlı binalara vatandaşlarımızın girmemesi uyarısını yenileyelim" diye konuştu.'11 MİLYON TL'LİK YARDIM YAPILDI'Konak, Bornova, Bayraklı, Seferihisar ve Buca ilçelerinde hızlı bir şekilde faaliyetlerin devam ettiğini belirten Kurum, "Bayraklı'da her mahallede koordinasyon merkezleri var. Bu koordinasyon merkezlerinde vatandaşlarımızın her türlü problemini çözmeye çalışıyoruz. Deprem sonrasında vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde yaralarını sarmak adına DASK sigortası çok önemli. DASK sigortası yapamayan vatandaşlarımıza, bunun zorunlu bir deprem sigortası olduğunu ve sigortalarını yenilemeleri gerektiğini hatırlatalım. Bugüne kadar vatandaşlarımıza yaklaşık 11 milyon TL yardım yapılmış durumdadır. Dün konteyner alanının inceledik. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bayraklı'da ve Ege Üniversitesi'nde geçici barınma ihtiyacını karşılayacağımız konteyner alanı çalışmasını başlattık" ifadelerini kullandı.'ÇADIRKENTLER 7/24 GÖZETİM ALTINDA'

Barınma ihtiyaçlarının giderildiğine değinen Kurum, "Şu ana kadar 4 bin 469 çadır sevk edildi, 3 bin çadırımız kuruldu. Fiilen 879 çadırımız boş durumda. Çadırlarda kalan vatandaşlarımız 8 bin 553 kişidir. Barınma ihtiyaçları için özel yurtlarda, spor salonlarında, misafirhanelerde 11 bin kapasiteli yerlerimiz mevcuttur. Yatak kapasitelerini de şu an içinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre belirlemiş durumdayız. Kızılay koordinasyonunda beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar 427 bin vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti verildi ve 100 bin kişiye yemek verebilecek durumdayız. Çadır kentlerimizi 7/24 gözetim altına alacak güvenlik ve sağlık ihtiyaçlarını giderecek şekilde organize etmiş durumdayız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bugüne kadar 19 bin çocuğumuza da psikososyal destek yapılmış durumdadır. Tüm ekibimiz tüm çalışanlarımızla yoğun bir şekilde vatandaşımızın yanındayız. İzmirli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için çalışmalarımız sürmektedir" dedi.