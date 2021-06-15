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Son dakika haberi... Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 7 günde 2 bin 684 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 7 günde 2 bin 684 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi Açıklaması

15.06.2021 13:40
Son dakika haberi... Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 7 günde 2 bin 684 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi Açıklaması, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışması kapsamında 8 Haziran'da başlatılan deniz temizliği seferberliğine ilişkin bilgi verdi.

Seferberlik kapsamında çalışmaları her gün artırarak devam ettirdiklerini belirten Kurum, "14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2 bin 684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.

7 günün sonunda İstanbul'da 629,5, Kocaeli'de 155,5, Bursa'da 123,5, Tekirdağ'da 128, Balıkesir'de 333, Çanakkale'de 251, Yalova'da 1064 metreküp müsilajın temizlendiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'mizi ve kıyılarımızı kurtarmak için denetimlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. 14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz."

Marmara Denizi, Murat Kurum, Twitter, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 7 günde 2 bin 684 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika


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