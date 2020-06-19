Son dakika haberi | Bakan Kurum: "Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır" - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Kurum: "Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır"

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, güçlü Türkiye davasında muhtarların yol arkadaşları olduğunu ifade ederek, "Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır.

Bakan Kurum: "Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır"

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, güçlü Türkiye davasında muhtarların yol arkadaşları olduğunu ifade ederek, "Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır. Ekonomik kalkınmanın, huzurun, güvenliğin, istikrarın yereldeki teminatı, koruyucularıdır. Bu bakımdan Türkiye'nin her konuda, her meselede sizlere ve sizlerin gayretlerine ihtiyacı var" dedi.

Konya'da "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programında bakanlığının Konya projelerini tanıtan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, esnaf ziyaretleri ve incelemerinin ardından Mevlana Kültür Merkezinde muhtarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kurum, muhtarların sadece en küçük idari birimlerin amirleri değil, milletin demokratik iradesinin somut örnekleri olduğunu söyledi.

"Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır"

Devlet idaresinin önce köyde ve mahallede başladığını ifade eden Bakan Kurum, "Onun için muhtarlar bizim yol arkadaşımız, güçlü Türkiye davasında, dava arkadaşlarımızdır. Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır. Ekonomik kalkınmanın, huzurun, güvenliğin, istikrarın yereldeki teminatı, koruyucularıdır. Bu bakımdan Türkiye'nin her konuda, her meselede sizlere ve sizlerin gayretlerine ihtiyacı var. Rabbim gayretlerinizi daim etsin, işlerinizde başarılar versin" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun olarak tüm illerimizi ziyaret ediyoruz"

Muhtarların Konya'da göstermiş olduğu özveriyi kendilerinin tüm şehirlerde göstermenin gayreti içerisinde olduklarını anlatan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun olarak tüm illerimizi ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar 70'i aşkın ilimizi ziyaret ettik. Kararlarımızı masada belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla istişare ederek hep birlikte aldık. Çünkü bizim bir hedefimiz, bir hayalimiz var; O da, ülkemizi ve şehirlerimizi 2023, 2053 ve 2071'e taşımak. Konyamız bu anlamda gerek medeniyet tarihimiz gerekse şehirciliğimiz ve ülkemiz için eşsiz bir değer. Konya'ya karşı hepimizin yerine getirmesi gereken sorumlulukları var. İstiyoruz ki Konyamızın bin 154 muhtarı da Konya projelerimizde yer alsın, öncülük yapsın, bizimle beraber yürüsün. Konyamızı geleceğe hep beraber taşıyalım" diye konuştu.

"Bu hamlemizi ülkemizin kalkınmasında adeta bir seferberlik olarak görüyoruz"

Bugün bakanlık olarak ülkenin geleceğine büyük katkılar sağlayacak olan "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" Programını Konya'da başlattıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Programda bu güzel şehri, bu kadim beldeyi baştan başa sarmalayan yeni bir şehircilik anlayışıyla bir çok alanda yaptığımız, yapacağımız hizmetleri Konyalı kardeşlerimizle paylaştık. Konyamızın gelecek 50 yılına, 100 yılına hizmet edecek projelerimizi ve planlarımızı anlattık. Bu hamlemizi ülkemizin kalkınmasında adeta bir seferberlik olarak görüyoruz. Bu kapsamda Konyamıza dair çok özel projelerimiz ve çalışmalarımız var. Sosyal konut projelerinden altyapı ve üstyapı çalışmalarına, kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sıfır atık projesinden ekolojik koridorlara ve tarihi meydanların ihyasına kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşaatlarımızı büyük oranda 2020 sonuna kadar tamamlayacağız"

900 bin metrekarelik alanda inşa edilen Meram Millet Bahçesi'nin açılışını 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla yaptıklarını belirten Kurum, "Yine şu anda Konya eski stad yerinde, 108 bin metrekarelik alanda Meram 2. etap Millet Bahçesini yapıyoruz. Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük, Çumra, Kadınhanı ve Tuzlukçu'da Millet Bahçeleri inşaatlarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız 50 bin sosyal konut projesi kapsamında da konut üretimi yapıyoruz. Selçuklu Ardıçlı'da, Karapınar'da, Beyşehir'de, Akören'de, Hüyük'te, Hadim'de ve Yunak'ta 7 projede toplam 2 bin 396 adet konut projesi başlatmıştık. İnşaatlarımızı büyük oranda 2020 sonuna kadar tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Konya'da 4 bin 53 yeni konut inşa edeceklerinin altını çizen Bakan Kurum, "Selçuklu'da bin 787, Meram'da 657, Beyşehir'de 457, Altınekin'de 204, Ereğli'de 300, Halkapınar'da 150, Tuzlukçu'da 126, Cihanbeyli 200 ve Emirgazi'de 172 adet olmak üzere 9 ilçede 11 proje gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Mevlana Hazretlerinin Türbesinin etrafındaki o kirli görüntüyü kaldırıyoruz"

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 81 ilde tarihi kent merkezlerimizi gün yüzüne çıkarttıklarını belirten Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Mevlana Hazretlerinin Türbesinin etrafındaki o kirli görüntüyü kaldırıyoruz. Konya'ya yakışır, Konya'nın tarihine yakışır, dünyadaki sayılı meydanlar içerisinde yer alacak büyük bir kent meydanını Konyamıza, ülkemize ve dünyaya kazandırıyoruz. Bu anlamda başlattığımız projeyle Kapu Cami - Aziziye - Sultan Selim tarihi aksını ihya ediyoruz. Proje ile Mevlana Çarşısı etabında 133, Altın Çarşı etabında 362 olmak üzere toplamda 495 işyeri ve dükkan oluşturacağız. Yine, sokak sağlıklaştırma projemiz kapsamında Alaeddin Bulvarı'nda ilk etapta 62 binanın cephe yenilemelerini yapıyoruz. Sahibiata Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalarımıza başladık. 116 dükkan ve 182 işyeri inşaatlarına ilişkin ihalemizi önümüzdeki Pazartesi yapıyoruz. Hızlıca da temellerimizi atıyoruz."

"2 bin 653 sanayi birimi, 103 ticari alan yapıyoruz"

Bakanlık olarak, şehir merkezlerindeki sanayi alanlarını şehir dışına çıkardıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Karatay Fevziçakmak Mahallesi Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitemizde tam 2 bin 653 sanayi birimi, 103 ticari alan yapıyoruz. Biliyorsunuz; ülkemiz, hem deprem bölgesi üzerinde olması hem de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalması nedeniyle afetlerle sıkça karşı karşıya kalıyor. Bakanlık olarak biz de afetlere karşı büyük mücadeleler veriyoruz. Bu noktada; muhtarlarımızın kentsel dönüşüme vereceği destekler çok önemli" diye konuştu.

Son dakika haberi | Bakan Kurum: Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır

Murat Kurum, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Kurum: 'Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır' - Son Dakika

Son Dakika

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