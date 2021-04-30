TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ - Son Dakika

TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ

30.04.2021 17:47
TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinin kesin korunacak alan ilan edilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinin kesin korunacak alan ilan edilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Temaslarına Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek başlayan Bakan Kurum, İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Kurum, Türkiye'deki şehirleri 2023'e hazırlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bakan Kurum, "Şehirlerimizi 2023'e hazırlamak amacıyla projemizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Hepimiz büyük Türkiye ailesinin fertleriyiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle aynı memlekete aynı bayrak altında hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz dünyaya örnek olmuştur. Kardeşliğimizin sonsuza kadar süreceği bir ülkede yaşıyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimiz bozmasın diyoruz. Hacı Bektaşi Veli'nin ifadesiyle 'İncinsen de incitme' sözleriyle biz incinsek de her zaman vatandaşımızı incitmeyecek, onların yanında olacak, beraber hareket edecek adımlarımızı atmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz. Atalarımızın bize bıraktığı miraslar sadece yapılar değil, ifadeleriyle sözleriyle düşünceleriyle biz de torunları olarak onlara yakışır bir şekilde davranmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

TUNCELİ'YE 19 YILDA 5 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI

Bakan Kurum, AK Parti iktidarları döneminde Tunceli'ye 5 milyar lira yatırımın yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Tunceli'de, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok önemli yatırımlar yapıldı. Çevre, şehircilik, sağlık, turizm, eğitim alanında 5 milyar lira yatırım yapıldı. Bu yatırımların 2 milyar lirası da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı yatırımlardır. Sosyal konut kapsamında TOKİ'imizle bugüne kadar 1833 konutu yaparak Tunceli'de alt gelir grubu vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda oturmasını temin etmeyi sağladık. Şu an Tunceli'de 662 konut ve sosyal donatı inşaatımız devam etmektedir. Çok kısa zamanda konutlarımızı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Tunceli'de 329 konut yapacağımızı ifade etmiştik. Yer tespit çalışması yapıp bu yıl konut inşaatına başlayacağız. Tunceli'de 2002 yılında hiçbir arıtma hizmeti verilmiyordu. Yapmış olduğumuz yatırımlarla nüfusumuzun yüzde 60'na atık su hizmeti verir haline geldik."

MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDİLECEK

Munzur ve Pülümür vadilerinin kesin korunacak alan ilan edilmesi için çalışma başlattıklarını aktaran Bakan Kurum, "Bugün de toplantıda önemli kararlar aldık. Tunceli'ye, bölgeye değer katacak önemli projeleri yapma kararı aldık. Munzur ve Pülümür vadileri Tunceli'nin can damarıdır. Bölgemizin çok önemli doğal güzelliği, turizm noktasında bölgeye cazibe katan önemli bir varlığımızdır. Bu doğal güzelliğimizi ve bu doğal güzelliğe zarar vermeyi engelleyecek adımları atmaya karar verdik. Bu çerçevede bu vadilerimizi Munzur Üniversitesi ile birlikte arkadaşlarımız tespitlerini yapıyorlar ve bu alanın bütününde kesin korunacak hassas alan ilanı yapıyoruz" diye konuştu.

TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ
TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ
TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ
TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ
TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ
TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ
TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ
TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ
TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ
TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ

Murat Kurum, Tunceli, Pülümür, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ BAKAN KURUM: MUNZUR VE PÜLÜMÜR VADİLERİNİ KESİN KORUNACAK ALAN İLAN EDECEĞİZ - Son Dakika


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