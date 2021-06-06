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Son dakika haberi! Bakan Kurum ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki müsilajla mücadele çalışmalarını inceledi (3) - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Kurum ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki müsilajla mücadele çalışmalarını inceledi (3)

06.06.2021 15:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışmalarına ilişkin, "Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışmalarına ilişkin, "Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, tekneyle Kocaeli'nin Başiskele ilçesi açıklarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleriyle devam ettiği müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi.

Daha sonra Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası oluşumunu araştırmak üzere seyrüfeser halindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün araştırma gemisi Bilim-2'yi ziyaret eden Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj problemiyle ilgili hem çalışmaları yerinde görmek hem de çözüm önerileriyle ilişkin çalıştayı neticelendirmek üzere kente geldiğini belirtti.

Kurum, tüm mesailerini bu sorunun çözümüne verdiklerini kaydederek, hem deniz yüzeyinde hem de dibinde bilim insanları ve bilim gemisi ve üniversiteyle birlikte çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

"Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz"

Bu kapsamdaki çalışmaları anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"91 ayrı noktadan numuneler aldık. Bu gemi her türlü numuneyi alıp analiz edebilen, laboratuvarlarda deney sonuçlarını çıkarabilen beceride ve kabiliyette. Üniversitemizle birlikte, bu çalışmayı yürütüyoruz ve sahadan aldığımız veriler çerçevesinde de hem çalıştayımızda açıkçası sürecimizi yürütüyoruz, alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı da bilim insanlarımızla birlikte yine belediyelerimiz, valilerimiz, Marmara kıyısında açıkçası sivil toplum örgütlerimiz, sanayi kuruluşlarımızla hep birlikte inşallah birazdan açıklayacağımız eylem planları çerçevesinde hem kısa vadede hem de uzun vadede yatırımlarımızı yapacağız."

Kurum, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Haziran Çevre Günü'ndeki açıklamalarına değinerek, "Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da yapılması gereken tüm adımları, 25 milyon nüfusa hizmet veren ve bu bölgede yaşayan 25 milyon, yine 84 milyon vatandaşımızı ilgilendiren adımları atıyor olacağız." ifadesini kullandı.

Mücadele çalışmaları kapsamında, en katılımcı konferansı yaptıklarını aktaran Kurum, konferansa 700 bilim insanı, belediye personeli, çevre daire koruma başkanlıkları, sivil toplum örgütlerinin katıldığını ve önerilerini sunduğunu kaydetti.

(Sürecek)

Bakan Kurum ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki müsilajla mücadele çalışmalarını inceledi: (2)

"İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız. Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp hakikaten sadece Marmara'mızın bugününü değil, inşallah geleceğini kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız"

"Katı atıktan karasal çöplere, buradaki sanayi yatırımlarına, ırmaklara, akarsulara, bu alanın izlenmesine, yine Acil Eylem Planı çerçevesinde bu alanın korunmasına, deniz çöplerinin hızlı şekilde toplanmasına yönelik bütün adımlar atılacak"

"Milletimiz müsterih olsun. Atılacak tüm adımları, oluşturacağımız koordinasyon kurulunda, içinde bilim insanlarımızın, belediye başkanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin olduğu bir ortamda tartışacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışmalarına ilişkin, "İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız. Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp hakikaten sadece Marmara'mızın bugününü değil, inşallah geleceğini kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Bakan Kurum, tekneyle Kocaeli'nin Başiskele ilçesi açıklarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleriyle devam ettiği müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi.

Daha sonra Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası oluşumunu araştırmak üzere seyrüfeser halindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün araştırma gemisi Bilim-2'yi ziyaret eden Kurum, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu'dan bilgi aldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliklerini artık her yerde hissettiklerini belirterek, "İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız. Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp hakikaten sadece Marmara'mızın bugününü değil, inşallah geleceğini kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Göller, denizler, yeşil alanlarımız bizim, bunları korumak, çocuklarımıza, geleceğimize en iyi şekilde aktarmak zorundayız. Daha önce açıkladığımız İklim Değişikliği Eylem Planlarımız vardı. Bu eylem planları çerçevesinde atılması gereken adımları atacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre hassasiyetinin çok yüksek olduğunu, Bakanlığın bütün çevre projelerine destek verdiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Yine saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin de tüm projelerimizi himaye ettiği süreçte şanslıyız. Dün de kendileri açıkladılar, milletimizle paylaştılar. Verilmesi gereken tüm desteği belediyelerimize gerek teknik gerek maddi olarak vermek suretiyle bu müsilaj problemini de inşallah halledeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Atılacak tüm adımları, oluşturacağımız koordinasyon kurulunda, içinde bilim insanlarımızın, belediye başkanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin olduğu bir ortamda tartışacağız.

Katılımcı şeffaf. Oluşturacağımız internet sitesinden de vatandaşlarımızı her türlü detayı bilgilendirmek suretiyle bu süreci yöneteceğiz. En kısa zamanda da 7 gün 24 saat çalışmalarımızı inşallah göreceksiniz. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak inşallah müsilaj problemini halledeceğiz. Sadece bugünü değil, geleceğimizi de kurtaracak adımları atacağız. Hocalarımıza, belediye başkanlarımıza, valilerimize çok teşekkür ediyorum. Katılımcı bir anlayışla yürütüyoruz. Herkes taşın altına elini koymalı, bu anlayışla inşallah bu süreci tamamlamış olacağız."

"Müsilaj problemini tamamen ortadan kaldıracak adımları atacağız"

Bakan Kurum, bir gazetecinin, "Katı atıklar konusunda bir eylem planınız var mı? Bununla ilgili bir şey var mı? Müsilaj konusuyla ilgili atılacak ilk adımlar neler olacak?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Katı atıktan karasal çöplere, buradaki sanayi yatırımlarına, ırmaklara, akarsulara, bu alanın izlenmesine, yine Acil Eylem Planı çerçevesinde bu alanın korunmasına, deniz çöplerinin hızlı şekilde toplanmasına yönelik bütün adımlar atılacak. Zaten biz çalışmamızı hep birlikte yürütüyoruz. Çalışmamız sadece bugüne dair değil, hocamız da ifade ettiler. Sürekli üniversitelerimizle bu noktada iş birliği halindeyiz. Bilim insanlarımızın, akademisyenlerimizin görüşleri doğrultusunda atılması gereken adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki deniz suyu sıcaklığının Ege Denizi'ne oranla daha arttığı tespitleri var. Bu noktada sıcaklığı artıran nedenleri de araştırarak tespitlerimizi yaptık. Bilfiil 300 arkadaşımız sahada bütün arıtma tesislerinden numuneler aldılar. Bu numuneleri laboratuvarlarımızda test ettik, numuneler doğrultusunda yapılacak eylem planlarını oluşturduk. Çok kapsamlı, geniş, katılımcı bir eylem planıyla inşallah birazdan belediye başkanlarımızın fikirlerini, görüşlerini, önerilerini, (zaten ekiplerimiz beraber çalıştılar), ilave edilmesi gerekenleri de yaparak inşallah müsilaj problemini tamamen ortadan kaldıracak adımları atacağız."

"100'e yakın noktadan numune alacağız"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu da Marmara Denizi'nin ekolojik durumunu haritalandırdıklarını söyledi.

Müsilajın sebeplerini, nasıl geliştiğini takip ettiklerini ve bakanlıkla iş birliği içerisinde çalıştıklarını, çözüm önerileri ürettiklerini ve bunları Bakan Kurum'a aktardıklarını belirten Salihoğlu, şöyle konuştu:

"Numuneler alıyoruz ve 100'e yakın noktadan da alacağız. Yüksek çözünürlüklü denizin dijital ikizini oluşturmak için bir modelleme çalışması yapıyoruz. Hangi şartlarda Marmara Denizi'nin ekosistemini ne kadar sürede iyileştiririz, bunları ortaya koymak için ölçümler gerekiyor. Daha sonra tüm bunların laboratuvar ortamında analizleri yapılmaya devam ediliyor. Farklı senaryolarla ne şekilde Marmara'yı sağlığına kavuştururuz tüm bu sonuçları hazırladık, hazırlamaya devam ediyoruz."

Bakan Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

Daha sonra Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen ve Marmara Bölgesi'ndeki illerin vali ve belediye başkanlarının katıldığı "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

(Bitti)

Son dakika haberi! Bakan Kurum ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki müsilajla mücadele çalışmalarını inceledi (3)
Son dakika haberi! Bakan Kurum ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki müsilajla mücadele çalışmalarını inceledi (3)
Son dakika haberi! Bakan Kurum ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki müsilajla mücadele çalışmalarını inceledi (3)
Son dakika haberi! Bakan Kurum ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki müsilajla mücadele çalışmalarını inceledi (3)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Marmara Denizi, Murat Kurum, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Kurum ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki müsilajla mücadele çalışmalarını inceledi (3) - Son Dakika


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