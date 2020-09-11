Bakan Kurum, Pütürge'de deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

Bakan Kurum, Pütürge'de deprem konutlarını inceledi

Bakan Kurum: "Konutlar yıl sonuna kadar teslim edilmiş olacak"

MALATYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi. Burada konuşan Bakan Kurum, " Elazığ'da 8 bin konutu bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Malatya'da da 2 bine yakın konut yıl sonu itibariyle teslim edilmiş olacak" dedi.

Malatya'dan helikopter ile Pütürge ilçesine gelen Bakan Murat Kurum, burada TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Şantiye sahasındaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Kurum, 3 gün önce Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anımsatarak, Pütürgelilere ve Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, Elazığ'ın ardından Malatya'ya geldiklerini yarında sel bölgesi Giresun'a gideceklerini ifade etti.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerin başında Elazığ ve Malatya'nın geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "Pütürge, Doğanyol, Kale ve Battalgazi ilçelerimizin köylerinde yine Malatya merkezde kısmi olarak depremden etkilenen alanlar vardı. Hemen cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız harekete geçtik ve Battalgazi'mizin torunlarına, merhum Turgut Özal'ın memleketi Malatya'mızaki Malatya'mız sadece kendinden ibaret değil hem bölgesi için hem de Türkiye'miz için çok önemli bir il olmuştur. Her zaman buradan yetişen devlet adamları ülkemize çok ciddi katkılar sağlamıştır, hizmetler etmiştir. Bizimde Malatya'mıza bir vefa borcumu var. Bu vefa borcumuzu ödemek adına cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hemen depremden sonra bir taraftan hasar tespitlerini yaptık bir taraftan da kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımızı başlatmış olduk" ifadelerine yer verdi.

Şuana kadar 322 adet binanın yıkımının gerçekleştirildiğini dile getiren Kurum, "Toplamda yaklaşık 6 bin bağımsız bölümü Malatya'da, 18 bin 500'ü de Elazığ'da olmak üzere 25 bin konutluk kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü projesi başlattık. Bu çerçevede konutlarımız kısmi olarak yıl sonuna kadar tamamlanmaya başlayacak. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle bir yıl içerisinde hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasını gerçekleştiriyoruz. Konutlarımızın bir kısmı bu yıl sonuna kadar tamamlanacak, kalan kısmı da önümüzdeki yılın kalan mayıs haziran aylarına kadar tamamlanmak suretiyle 6 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" dedi.

Pütürge ilçesinde yerel mimariye uygun şekilde yapılan konutların büyük bölümünün tamamlandığını dile getiren Kurum, "İnşallah ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutlarımızın teslimlerini yapıyor olacağız. Onun dışında köylerimizde hem kırsal kalkınma kapsamında hem de afetten zarar gören vatandaşlarımıza ev yapımı çerçevesinde tek katlı evlerimizin yapımı devam ediyor. Bu çerçevede yaklaşık bin 400 bağımsız bölümden oluşan Malatya merkezde ve köylerinde projelerimiz var. Yine 687 tanede ahırımız var. Vatandaşlarımızın talepleri halinde yine projelerimizi köy konutlarımızın da yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz. Tabii bunun dışında yine belediyelerimizin ihtiyacı kapsamında İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile birlikte belediyelerimizin yürüttüğü ve toplamda 521 milyon değerinde 42 tane altyapı projesi yürütüyoruz. Yine belediyelerimize depremde hasar gören altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında 26 milyon lira iyileştirme yapmak üzere hibede bulunduk. Bu çerçevede de tüm altyapı hasarlarımızı hızlı bir şekilde giderip, vatandaşımızın bu noktadaki eksiklilerini gidermiş olduk. Yine Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte İller Bankası Genel Müdürlüğümüz 341 milyon lira değerinde bir altyapı projesi gerçekleştiriyor. Bu projelerin finansmanını da temin ettik. Büyükşehir belediyemizde yılsonuna kadar ihaleleri yapmak suretiyle hem Malatya merkezinde hem de ilçelerinde altyapıya ilişkin tüm sorun ve problemleri de ortadan kaldırmış olacağız. Millet Bahçesi projelerimiz var. Malatya'da Doğanşehir ve Battalgazi de olmak üzere iki tane Millet Bahçesi projelendirdik. Malatya merkezdeki Millet Bahçemizin yapımı tamamlanmak üzere, yılsonuna kadar açılışını gerçekleştireceğiz. Malatya'da yapmış olduğumuz yatırımların toplam tutarı yaklaşık 3 milyar TL'ye ulaşmış durumdadır. Bu anlamda Malatya'mızı, Elazığ'ımızı önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, projeleri neyse valilerimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Deprem bölgesinde, depremle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız" diyen Kurum, "Bin yıldır bu topraklarda depremler meydana geliyor. Bizde depremlere hazır hale getirecek çalışmaları kararlı bir şekilde atacağız. Vatandaşlarımızın yaralarını söz verdiğimiz ve hızlı bir şekilde saracağız. İnşallah daha iyi ve güvenli şartlarda şehirlerimizi inşa ve ihya etmiş olacağız. Bizde vatandaşımıza karşı olan görevlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, bir gazetecinin 'Elazığ ve Malatya'daki 25 bin konut tam anlamıyla ne zaman teslim edilecek?" sorusuna, "Elazığ'da 8 bin konutu bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Malatya'da da 2 bine yakın konut yıl sonu itibariyle teslim edilmiş olacak. Kalan konutlarımızın 4 bini Malatya'da, 10 bini de Elazığ'da önümüzdeki yılın altıncı ayına kadar bitecek. Toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız, etaplar halinde de en geç mayıs haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp, vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak" cevabını verdi.

Bakan Kurum, ilçede deprem konutlarının incelenmesinin ardından mahalle muhtarları ile de bir araya geldi.