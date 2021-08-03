Son dakika haberi! Bakan Kurum: "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne... - Son Dakika

Bakan Kurum: "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız."

-"Her afette olduğu gibi afetin ilk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili tüm bakan arkadaşlarımızla birlikte olay yerine intikal ettik."

-"Antalya'da 48 mahallemiz doğrudan etkilendi. Tamamen boşaltılan mahalle sayısı 31, kısmen 17 mahalle zarar gördü"

-"Yangından doğrudan etkilenen 670 vatandaşımızın 654'ünün hastanede tedavileri yapılarak taburcu edildi. 9 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. 1882 afetzedeye psiko-destek verildi."

-"Zarar gören hayvanlarımıza ilişkin 70 veteriner hekimimiz bu hayvanlarımız 7/24 hizmet veriyorlar."

-"9 vatandaşımız yurt ve pansiyonlarda kalıyor. Yerleşim yerlerine çadırlarımız ve konteynerlerimizi kurmaya başladık."

-"Bir taraftan yangın devam ederken diğer taraftan vatandaşlarımızın açta açıkta kalmaması için 62 konteynerimiz ve 128 çadırımızı kurmuş durumdayız."

-"Hasar tespitlerine başladık. Antalyamıza toplamda 47.5 milyon lira ödenek gönderilmiş durumda. 912 ailemize toplamda 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı ve devam ediyor."

-"Konutlarımızı kendi yerlerine yöresel mimariye uygun şekilde yapacağız. Özel çevre koruma bölgelerine, orman alanlarına, sit alanlarına yapılmayacak bu konutlar."

-"Bölgede zarar gören ne kadar ahırımız varsa inşallah 3 ay içerisinde yine mevcut yerlerine yapacağız"

-"Konutlarımız için de 1 ay içinde ihalelerini yapıp en geç önümüzdeki yaza kadar 1037 konutumuzu aynı hızla Antalyamız'da da, Marmaris'te de çalışacağız, yaralarını sarmış olacağız"