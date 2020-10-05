Son dakika haberi! Bakan Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak...
Son dakika haberine göre Bakan Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.
Bakan Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.
Bakan, Ekim, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 22:19 - Kaynak: AA
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