Son dakika haberi... Bakan Kurum'un incelemeleri - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Şırnak 'ta bir dizi incelemelerde bulundu. Kurum, Şırnak-Eruh- Siirt yolu yapım çalışmalarını inceledi, ardından yapımında sona gelinen TOKİ Konutları'nı yerinde denetledi.

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı