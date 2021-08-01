Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Yangın bölgelerinde 257 kişilik ekip hasar tespit çalışmalarına devam ediyor" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarının etkili olduğu Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'te 257 kişilik ekibin hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangınla mücadelenin 5. gününde devletin tüm imkanları, sahadaki ekip ve teçhizat ile hasar tespit çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, "Seferberlik anlayışı içinde bir ve beraber hareket ederek vatandaşlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'te sahadaki 257 kişilik ekip, mobil laboratuvarlar ve teknolojinin tüm imkanları doğrultusunda hasar tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini aktardı. Antalya Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarının 33 mahallenin 30'unda tamamlandığı, 3 mahallede devam ettiği bilgisini veren Bakan Kurum, "2 bin 331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane, toplam bin 446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

Muğla Marmaris'te 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettiklerini aktaran Bakan Kurum, "Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Mersin genelinde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, "Aydıncık'ta 57, Silifke'de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

Adana'da Kozan ve Aladağ ilçelerine bağlı 6 köyde bin 605 haneyi boşalttıklarını hatırlatan Bakan Kurum, dün itibarıyla il genelindeki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Aladağ'da 24 ve Kozan'da 37 olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettiklerini aktaran Bakan Kurum, paylaşımına şöyle devam etti:

"Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor; incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız." - ANKARA