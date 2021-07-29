Son dakika haberi: Bakan Kurum, yangının etkili olduğu Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde incelemede bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangınında çok sayıda evin zarar gördüğü Kalemler Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Kurum, mahallede evleri, ahırları, otomobilleri yanan, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İhtiyaçları tek tek not alarak karşılanması için talimat veren Kurum, "Hasar tespit çalışmalarına başladık. Ne gerekiyorsa yapılacak. Yaralar en yakın sürede sarılacak. Devletimiz bütün imkanlarıyla yanınızda. Ekiplerimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gereken çalışmayı yapacak. Evlerinizi, ahırlarınızı inşallah eskisinden daha güzel hale getireceğimiz çalışmalar yapılacak. Size bir şey olmadı ya en büyük tesellimiz, duamız o." dedi.

Kurum, yangınla ilgili ekiplerin sahada olduğunu ve vatandaşların kaybolan hayvanları için tehlikeli olan ormanlık alana girmemeleri gerektiğini kaydetti.