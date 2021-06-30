Son dakika haberi! Bakan Muş, ASO'nun Haziran ayı meclis toplantısına katıldı

Bakan Muş, ASO'nun Haziran ayı meclis toplantısına katıldı

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara Sanayi Odası (ASO)'nun Haziran ayı meclis toplantısına katıldı.

Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenen ASO Haziran ayı meclis toplantısına katılan Mehmet Muş yaptığı konuşmada, "Başkent önemli bir yer. 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında ASO'nun firma sayısının da arttığını görmekteyiz. En az bu kadar önemli bir diğer gelişmede ileri teknoloji alnında faaliyet gösteren işletmelerin oranının artmasıdır. Pandemiye rağmen ekonomimize sunduğunuz katkılar için teşekkür ediyorum, sanayicilik yapmak gerçekten zor" ifadelerini kullandı

"Sanayi sektörünün korona virüs salgını sürecinde ülkenin büyümesini sırtladığını görmekteyiz"

Muş, "Pandemi öncesi küresel ekonomi Çin-ABD krizi ile hazırlanan ticaret savaşlarından bu yönde alınan önlemlerden ve siyasi risklerden, brexit gibi ekonomik belirsizliklerden olumsuz etkilenirken, Covid-19 salgını ile birlikte daha zor bir sürece girmiştir. IMF'nin son verileri küresel refahın 2020 yılında yüzde 4.9 daraldığını, Dünya Ticaret Örgütü ise dünya mal ticaretinin yüzde 5.3 oranında azaldığını ortaya koymaktadır. Salgının en yoğun yaşandığı 2020 yılında özel sektörümüzün gayreti ve devletimizin verdiği destekelr sayesinde yüzde 1.8'lik büyüme oranı ile Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. Yine bu dönemde başta Avrupa Birliği olmak üzere ihracat pazarında yaşanan ciddi ekonomik küçülmeleri dış talep daralmalarına rağmen hep birlikte ihracatımızı 169, 6 Milyar Dolar'a taşımış olduk. Gerek ekonomik büyüme gerekse ihracatımızda yaşanan bu ivmelenme 2021 yılında da hız kesmeden devam etmektedir. Sanayi sektörünün korona virüs salgını sürecinde ülkenin büyümesini sırtladığını görmekteyiz" şeklinde konuştu.

Özdebir: "Mutlaka yapısal reformlar gerçekleştirilmeli"

Firmaların karlılık seviyelerinin önemli bir konu olduğuna dikkat çeken ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise, "İmalat sanayisinde, özellikle küçük firmalarda karlar düşüktür. Karları yükseltmek, işletmelerimizi büyüterek ölçek ekonomilerinden yararlanmaları ile mümkündür. Ancak, şirketlerimizi büyütmek sermaye birikimini gerektirmektedir. Burada küçük işletmeler, kısır bir döngü içindedir. Karlarını yükseltmek için sermaye biriktirmek, sermaye biriktirmek içinse karlarını yükseltmek gerekmektedir. Bu kısır döngüyü kırmak için mutlaka yapısal reformlar gerçekleştirilmeli, işletmeler üzerindeki yükleri azaltacak, büyümeleri önündeki mevzuat engellerini kaldıracak tedbirlerin mutlaka alınması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.