Üye Girişi
Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş : "Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz" - Son Dakika

Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş : "Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz"

02.09.2021 14:05
Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş :

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 21,7'lük rekor büyüme oranını hatırlatarak, "Ülke olarak hepimiz bu büyüme oranından ve bu başarıdan memnuniyet duyarken, bazı çevreler hemen bu oranı küçümsemeye kalktı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 21,7'lük rekor büyüme oranını hatırlatarak, "Ülke olarak hepimiz bu büyüme oranından ve bu başarıdan memnuniyet duyarken, bazı çevreler hemen bu oranı küçümsemeye kalktı. Akla, mantığa ve izana sığmayacak birtakım argümanlarla bu büyüme oranının doğru olmadığını ispatlamaya çalıştılar. Büyüme oranıyla ilgili değerlendirme yapmak yerine çamur atma yoluna gittiler. Türkiye'nin her başarısında üzülen, Türkiye'nin krize girmesi için bir köşede sinsice ellerini ovuşturan, algı operasyonları yürüten bu anlayışın elbette yüzde 21,7 büyümeyi hazmetmesini bekleyemeyiz" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı basın toplantısında Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Dünya Bankası'nın 2020 yılı için küresel ekonomide 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin ekonomik daralmanın yaşandığı açıklamasını hatırlatarak, Avro bölgesinin son 10 yılın en büyük enflasyon seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Bakan Muş, İstanbul Ataşehir Hali'nde yaşanan olaya işaret ederek, "Ticaret Bakanlığı olarak biz, piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara, tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Haksız fiyat artışları ile vatandaşın kursağından geçecek ekmeğe gözünü dikenleri fırsatçı olarak nitelendiren Bakan Muş, söz konusu kişilerin gözünün yaşına bakmayacaklarını belirtti.

"VATANDAŞIMIZIN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Bakan Muş, çarşıda, pazarda ve markette arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları ile vatandaşın cebine elini uzatanlardan hesap soracaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Elbette serbest piyasa ekonomisinden yanayız. Ancak bu kuralsız ve sınırsız bir piyasa düzenini savunduğumuz anlamına gelmiyor. Serbest piyasa ekonomisinden ne kadar yanaysak, piyasa ekonomisinin kurallarını hiçe sayanların da bir o kadar karşısındayız. Bir takım yasadışı yollarla fahiş fiyat artışı yapanlara karşı Bakanlığımızın elindeki tüm enstrümanları kullanacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz."

"Biz dürüst çalışan esnafın, tüccarın, iş insanının sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz"

Tüm denetim elemanlarının kanunlar tarafından Ticaret Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde olağan dışı faaliyetleri gözlemleyeceğini ve gereken cezai işlemleri uygulayacağını ifade eden Bakan Muş, "Biz dürüst çalışan esnafın, tüccarın, iş insanının sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz. Onların taleplerini ve sorunlarını sektör sektör dinlemeye, çözüm yolları üretmeye elbette devam ediyoruz" diye konuştu.

"BİZLER ÇABA İÇERİSİNDEYKEN BİRİLERİ DE TÜRKİYE'NİN ELDE ETTİĞİ BAŞARILARI ÖNEMSİZ GÖSTERMENİN DERDİNE DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Yatırımları arttırmanın, yerli üretimi daha da güçlendirmenin gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'yi daha da ileriye taşımanın, refahımızı arttırmanın çabasını veriyoruz. Tabi bizler bu çaba içerisindeyken birileri de Türkiye'nin elde ettiği başarıları önemsiz göstermenin derdine düşmüş durumda" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KRİZE GİRMESİ İÇİN ELLERİNİ OVUŞTURANLARIN YÜZDE 21,7'LİK BÜYÜMEYİ HAZMETMESİNİ BEKLEYEMEYİZ"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 21,7'lük rekor büyüme oranına atıf yaparak, "Ülke olarak hepimiz bu büyüme oranından ve bu başarıdan memnuniyet duyarken, bazı çevreler hemen bu oranı küçümsemeye kalktı. Akla, mantığa ve izana sığmayacak birtakım argümanlarla bu büyüme oranının doğru olmadığını ispatlamaya çalıştılar. Büyüme oranıyla ilgili değerlendirme yapmak yerine çamur atma yoluna gittiler. Türkiye'nin her başarısında üzülen, Türkiye'nin krize girmesi için bir köşede sinsice ellerini ovuşturan, algı operasyonları yürüten bu anlayışın elbette yüzde 21,7 büyümeyi hazmetmesini bekleyemeyiz" diye konuştu.

"Türkiye'nin başarısını kendi başarısızlığı olarak gören anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, söz konusu hazımsızlığın nedeninin, Türkiye'nin başarısını kendi başarısızlığı olarak gören anlayıştan kaynaklandığına vurgu yaparak, "Biz bu sakat anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"Türkiye kendi topraklarına yönelik bir göçmen dalgasına asla ve asla müsaade etmeyecektir"

İstismar edilen bir diğer konunun da Afganistan'daki hadiseler sonrası gündeme gelen göçmen meselesi olduğuna dikkati çeken Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Buradan net bir şekilde ifade etmek isterim ki; Türkiye kendi topraklarına yönelik bir göçmen dalgasına asla ve asla müsaade etmeyecektir. Biz Türkiye olarak mülteci akınına karşı sınırlarımızı sıkı bir şekilde tutacak ve göçmen yükünü sırtımıza almayacağız" dedi.

"BUGÜN AFGANİSTAN KİMLERİN YÜZÜNDEN BU KAOTİK ORTAMA SÜRÜKLENMİŞSE, EVVELA ONLAR BU GÖÇ DALGASIYLA İLGİLİ ÇÖZÜM ÜRETME SORUMLULUĞUNDADIR"

Göç meselesinde tüm dünyanın üzerinde durması gereken küresel bir sorun olduğunu dile getiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu noktada bütün yükü belli ülkelere yüklemeye dönük yaklaşımları kesinlikle kabul etmiyoruz. Afganistan'da ortaya çıkan sorunların müsebbibi kimse, bugün Afganistan kimlerin yüzünden bu kaotik ortama sürüklenmişse, evvela onlar bu göç dalgasıyla ilgili çözüm üretme sorumluluğundadır. Bu noktada Türkiye sınır kapılarında aldığı önlemleri en üst düzeye çıkarmıştır" ifadelerine yer verdi.

(Mustafa Cenik - Nurullah Geylani/İHA)

Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş : Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz

Türkiye İstatistik Kurumu, Mehmet Muş, Türkiye, Muş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş : 'Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz' - Son Dakika


Son Dakika

Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor 14:20 Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı 14:13 Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı 14:07 "Mu" olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonu Japonya'da görüldü
Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır 14:03 Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti 13:57 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 13:52 Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek 13:46 Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi 13:37 Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi

Son Dakika Haberleri
14:20 Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor
14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu
14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı
14:02 Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır
13:53 Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak
13:46 Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek
13:39 YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi
13:36 Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi
13:34 Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş'tan bomba iddia: İmamoğlu, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilir
13:30 Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı         
14:25
Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu         
14:18
Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı         
14:10
Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı         
14:05
20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı         
14:00
Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak         
13:53
Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek         
13:50
YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi         
13:40
Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu         
13:33
Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı         
13:31
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak         
12:00
Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti         
11:55
Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da         
11:50
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 14:34:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş : "Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement