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Bakan Nebati: Anadolu'ya çıkacağız, sektörleri dinleyeceğiz - Son Dakika

Bakan Nebati: Anadolu'ya çıkacağız, sektörleri dinleyeceğiz

22.12.2021 14:44

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik gelişmelere ilişkin sunumların devam edeceğini belirterek, "Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik gelişmelere ilişkin sunumların devam edeceğini belirterek, "Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz" dedi.

Bakan Nebati, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası milletvekillerine ekonomik gelişmeler konusunda sunum yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Nebati, yeni ekonomik modelin ayrıntılarına ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakan Nebati'nin, milletvekillerine, faizlerin ve dövizin düşmesinden sonra piyasaların rahatlayacağını, toplum olarak herkesin bu zor günlerde elini taşın altına koyması gerektiğini, ekonomik iyileşmelerin yakın zamanda piyasalara ve vatandaşa da yansıyacağını anlattığı belirtildi.

Toplantının ardından AK Parti'li milletvekilleri ile kuliste sohbet eden Bakan Nebati, Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nebati, kapalı toplantıya ilişkin, "Dün akşam TRT yayınında anlattıklarımı anlattık. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sunumumuz olacak ardından 4 Ocak'ta AK Parti İl Başkanları Toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce bir rahatlama, o gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağız şey, hep birlikte çalışmak. 'O', 'bu', 'sen', 'ben' yok; hep beraber" diye konuştu.

Bakan Nebati: Anadolu'ya çıkacağız, sektörleri dinleyeceğiz
Bakan Nebati: Anadolu'ya çıkacağız, sektörleri dinleyeceğiz
Bakan Nebati: Anadolu'ya çıkacağız, sektörleri dinleyeceğiz
Bakan Nebati: Anadolu'ya çıkacağız, sektörleri dinleyeceğiz

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, AK Parti, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Nebati: Anadolu'ya çıkacağız, sektörleri dinleyeceğiz - Son Dakika


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