Son dakika haberi | Bakan Nebati: "Milli para birimimize güvenin" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bakan Nebati: "Milli para birimimize güvenin"

19.03.2022 16:47

Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen "Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) İş Zirvesi 2022 Programı"nda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen "Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) İş Zirvesi 2022 Programı"nda konuştu.

Geçen günlerde İngiltere ve Fransa'da ziyaretler ve görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Nebati, tüm ilginin Türkiye'nin üzerinde olduğunu ifade etti.

Nebati, yurt dışı ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini belirterek, yurt dışına Türkiye Cumhuriyeti'nin, bayrağın gücüyle, bulundukları coğrafyanın temsilcisi olarak dik ve alnı açık bir şekilde gittiklerini vurguladı.

Son dakika haberi | Bakan Nebati: Milli para birimimize güvenin
Son dakika haberi | Bakan Nebati: Milli para birimimize güvenin
Son dakika haberi | Bakan Nebati: Milli para birimimize güvenin

YORUMLAR
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Bakan Nebati 'ışıltı'da ısrarcı: Işıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz Bakan Nebati 'ışıltı'da ısrarcı: Işıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜGİK İş Zirvesi'nde konuştu: (2) Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜGİK İş Zirvesi'nde konuştu: (2)

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Nebati: 'Milli para birimimize güvenin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bakan Nebati: "Milli para birimimize güvenin" - Son Dakika
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