Son dakika haberi: Bakan Nebati: "Türkiye tarım ülkesi, temmuza kadar Ayçiçek yağımız var" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Nebati: "Türkiye tarım ülkesi, temmuza kadar Ayçiçek yağımız var"

07.03.2022 15:27
Son dakika haberi: Bakan Nebati: "Türkiye tarım ülkesi, temmuza kadar Ayçiçek yağımız var"

Gelen son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Türkiye tarım ülkesidir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Türkiye tarım ülkesidir. Hiçbir şey yapmasak dahi temmuz ayına kadar yetecek Ayçiçek yağımız var. Yağ kuyruğu gibi haberler yapıp yağ stoğu bitmiştir diyenler ülkeye ihanet ediyorlar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde konuştu. Bakan Nebati sosyal medyada yayılan yağ kuyruğu gibi görüntülere ilişkin yaptığı konuşmada bu spekülasyonları yapanların ülkeye ihanet içinde olduklarını söyledi.

Bakan Nebati küresel enflasyonun Türkiye'ye de yansımaları olduğuna dikkat çekerek, fiyat istikrarını sağlamanın birinci önceliklerinden olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada yayılan yağ kuyruğu gibi görüntülerin spekülatif olduğunu aktaran Bakan Nebati, "Yalan yanlış haberler yapılıyor. Yağ kuyruğu gibi haberler yapıp yağ stoğu bitmiştir diyenler ülkeye ihanet ediyorlar. Türkiye bir tarım ülkesi. Yağ kuyruğu varmış gibi gösteriyorlar bunlar ihanete varan söylemlerdir. Bunu yapanlarla iletişimimiz olacak. Bu oyunlara izin vermeyiz. Türkiye tarım ülkesidir. Türkiye'nin hiçbir şey yapmasa dahi Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var" dedi.

(İHA)

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Nurettin Nebati, Maliye Bakanı, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Nebati: 'Türkiye tarım ülkesi, temmuza kadar Ayçiçek yağımız var' - Son Dakika


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