Son dakika haberi... Bakan Özer: 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılı sonu itibarıyla 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezleriyle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 'Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı'na katıldı. Programda, Bakan Özer ile birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 81 ilin milli eğitim müdürü ile okul yöneticileri ve öğretmenler de hazır bulundu. Burada konuşan Özer, son 19 yılda tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarında devrimsel dönüşüme şahitlik ettiklerini belirterek, "Tüm illerimizde, ilçelerimizde devasa okullar yapıldı. Derslik ve öğretmen sayıları arttı. 2000'li yıllarda 200-300 bin seviyesinde olan derslik sayımız bugün 609 bini devlet okullarında olmak üzere 855 bine ulaştı. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'lerden yüzde 90'a ulaştı. Yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 14'lerden yüzde 45'lere ulaştı. 2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bin civarında öğretmen varken bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 37'ydi, bugün yüzde 88" dedi.

Bakan Özer, öğrencileri mesleki eğitim merkezleriyle buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu yeni dönemde bakanlık olarak iki şeye ağırlık veriyoruz. Eğitimin kalitesini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliği güçlendirmek, mesleki eğitimi güçlendirmek. 25 Aralık 2021 tarihinde Meclis'imizde 3308 sayılı 'Mesleki Eğitim Kanunu'yla ilgili çok önemli bir kanun değişikliği yaptık. Mesleki eğitim merkezleri ilk defa hem iş gücü piyasası için hem de öğrenciler için cazip bir mekanizmaya kavuştu. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayımız 2 ay gibi kısa sürede 159 binden 370 bine yükseldi. İnşallah 2022 yılı sonu itibarıyla 1 milyon gencimizin mesleki eğitim merkezleriyle buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'216 ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU İHALESİNİ TAMAMLADIK'

Bakan Özer, eğitimin kalitesini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için de 3 alana yoğunlaştıklarını belirterek, "Bunlar; okul öncesi eğitimin yaygınlaşması, okulla arası imkan farklılıklarının azaltılması ve öğretmenlerimizin çok boyutlu olarak desteklenmesi. Hedefimiz 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e, 5 yaştaki yüzde 78 olan okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmaktı. Bunun için 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete açmayı hedeflemiştik. Şu an itibarıyla 93 tane yeni anaokulunu hizmete açtık. 7 bin 500 tane yeni ana sınıfını hizmete açtık. 216 tane özel eğitim anaokulu ihalesini tamamladık. 2 bin 133 tane anaokulunun da yatırım programına alınmasını sağladık. İnanıyorum ki 2022'nin sonuna ulaşmadan bu hedefimize de ulaşmış olacağız" dedi.

'16 BİN 361 OKULUMUZA KÜTÜPHANE YAPTIRDIK'

'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesine de değinen Bakan Özer, "Kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okulumuza kütüphane yaptırdık. Artık bizim eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan okul yok. Bunu 81 ilin yiğit yöneticileri, buradaki çalışma arkadaşlarımız yaptı. Biz bir taraftan öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak, öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimi güçlendirmek için öğretmen sayısını arttırırken diğer taraftan da bakanlık olarak öğretmenimizin daima yanında olmamız lazım. Bugünkü program kapsamında da tüm yöneticilerimiz için yaklaşık 120 saatlik bir eğitim programı hazırladık. Yarın itibarıyla yürürlüğe sokuyoruz. Bakanlık olarak okul yöneticilerimizi istediği tüm bütçeyi verimli bir şekilde kullanarak tüm okullarımıza ulaştıracağız" diye konuştu. (DHA)