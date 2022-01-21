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Son dakika haberi! Bakan Özer 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime devam edeceğiz - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Özer 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime devam edeceğiz

21.01.2022 11:47
Son dakika haberi! Bakan Özer 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime devam edeceğiz

Son dakika haberi... Bakan Özer: 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime devam edeceğizMİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini uzatmanızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

Bakan Özer: 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime devam edeceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini uzatmanızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" dedi.

Bakan Özer, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Kavaklı İlkokulu'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem karne dağıtım törenine katıldı. Sınıfta öğrencilere hitap eden Bakan Özer, "5 ay büyük sabırla bugüne geldiniz. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Maskeye, mesafeye, hijyene riayet etmemiş olsaydınız okullar 5 ay açık kalmazdı. Onun için ben hepinizi kutluyorum, bu başarılarınızdan dolayı ve 2 haftadaki yarı tatilde bol bol dinlenin. Öğretmenlerimizden bir istirhamımız olmuştu; sizlere ödev vermeyeceklerdi. Ama bu hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmiyor. Sizden benim, sizlerin nezdinde tüm 18 milyon öğrencimizden bir istirhamım var; bu 2 haftalık yarıyıl tatilinde tüm öğrencilerimiz en az 1 tane kitap okusunlar. Kitabı olmayan öğrencilerimiz tüm okullarda yapmış olduğumuz kütüphanelerden ödünç kitap alsınlar, onları 7 Şubat'ta geldikleri zaman okuyarak kütüphaneye geri getirsinler" ifadelerini kullandı.

'7 ŞUBAT'TA GÖRÜŞECEĞİZ'Bakan Özer, daha sonra öğrencilere tek tek karnelerini verdi. Öğrencilere, "Maskelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye soran Özer, öğretmenlerin de bu süreçte çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar" dedi. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap okuma önerisinde bulunan Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat'ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.'BU SÜRECİN EN BÜYÜK KAHRAMANLARI ÖĞRETMENLER'Bakan Özer, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz, her şeyin en iyisine layık, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz oldu. Öğretmenlerimiz kararlı bir şekilde 5 ay yüz yüze devam edebilmek için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Her gün maskelerle ders anlatabilmek öyle kolay bir şey değil. Diğer taraftan aşılanma oranları Türkiye'deki toplumun aşılanma oranının çok üzerinde olduğu gibi, kıta Avrupa'sında, dünyada, haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarının da çok üzerinde oldu. Öğretmenlerimizi hem bu süreçte maskelerle ders anlatma fedakarlığından, emeklerinden dolayı, okullarda kuralların uygulanmasında göstermiş oldukları titizlikten dolayı, hem de aşılanma oranı ile toplumdaki salgınla mücadelede örnek davranış sergileyerek tüm topluma örnek oldukları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.'100 MİLYON KİTAP HEDEFİ'Bakan Özer, çıkışta basın mensuplarına da açıklama yaptı. Özer, 18 milyon öğrenciden 2 haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 kitap okumalarını isteyerek, "Çünkü bizim toplum olarak kitap okuma kültürünü geliştirmemiz lazım. Bunun için tüm okullarımıza kütüphane yaptırdık. 2 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphanesi olmayan okula kütüphane yaptık ve tüm kütüphanelerdeki kitap sayımızı 28 milyondan 42 milyona çıkardık. İnşallah 2022 yılı içerisinde de bu kitap sayımızı sadece kitap olarak değil, dijital içerik olarak da tüm kitap sayısını 100 milyon üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bu anlamlı sürecin bir devamı olarak da tüm öğrencilerimizden bu 2 haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 kitap okumalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.'TATİLİ UZATMAMIZI GEREKTİRECEK DURUM YOK'

Özer, yarıyıl tatilinin uzatılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Bu süreçte bilimsel veriler ile bir elektronik takip sistemi oluşturduk ve verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" diye konuştu.

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Mahmut Özer, Ankara, Milli, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Özer 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime devam edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Özer 7 Şubat'ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime devam edeceğiz - Son Dakika
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