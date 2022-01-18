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Son dakika haberi: Bakan Özer'den öğretmenlere "ev ödevi" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Özer'den öğretmenlere "ev ödevi" çağrısı

18.01.2022 14:05

Son dakika haberleri: Bakan Özer'den öğretmenlere "ev ödevi" çağrısıİSTANBUL Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Esenler Tuna Eğitim Vadisi temel atma törenine katıldı.

Bakan Özer'den öğretmenlere "ev ödevi" çağrısı

İSTANBUL Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Esenler Tuna Eğitim Vadisi temel atma törenine katıldı. Bakan Özer burada yaptığı konuşmada yarıyıl tatiline girecek öğrencilere ödev verilmemesini isteyerek: "İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler" dedi.

Esenler'de içerisinde ilkokul, ortaokul ve spor salonunun bulunacağı Tuna Eğitim Vadisi'nin temel atma töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda davetli katıldı. Törende yaptığı konuşmada bu hafta sonu başlayacak olan yarı yıl tatilinde öğretmenlerin öğrencilere ödev vermemesini istediğini belirten Bakan Özer: "Öğretmenlerimizden istirhamımız var; öğrencilerimize bu 2 hafta içerisinde ödev vermesinler. Gerçekten öğrencilerimiz eğitime yeni başlayanlar hariç, diğer öğrencilerimizin hepsi bu 1 yıllık aradan sonra özellikle ilk aylar gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu 5 aylık yoğun eğitimden sonra onlarında 2 hafta güzel bir dinlenmeye ihtiyaçları var. İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler" dedi.

Yapılacak 15 bin öğretmen atamasından 7 Bin 500 öğretmen İstanbul'a atanacak

Bakan Özer 31 Ocak'ta yapılacak olan 15 bin öğretmen atamasında yüzde 50'si yani 7 bin 500 öğretmenin İstanbul'a atanacağını belirterek: "İstanbul'daki eğitim yatırımlarında 2022 yılında tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şu ana kadar İstanbul'umuza 5 milyarın üzerinde eğitim yatırımını 2022 yılında verdik. Sadece okul yapma değil, aynı zamanda okulların içerisinin donanımının yapılması için ciddi bir şekilde destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı atamak, alt yapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Buradan Esenlerimize de bir müjde verelim" diyerek şunları kaydetti: "Mevcut eğitim yatırımlarının ötesinde 2022'de vermiş olduğunuz yatırımların ötesinde Esenler'de arsa bulun 20 tane ilave yatırım daha yapalım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise neye ihtiyacınız varsa yeter ki bize arsa gösterin, biz hemen arsayı bulduğunuz anda inşallah her türlü destekle o süreçlerin tamamlanmasında sizlerin yanında olacağız" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya törende gerçekleştirdiği konuşmasında: "İstanbul'umuzda 39 ilçemizde mükemmel okullar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Mahmut Özer Hocamız, kıymetli bakanımızın desteklerini biz yürekten hissediyoruz. Bu eğitim öğretim döneminde 36 okulu açmamız lazımdı daha henüz 5'ini açabildik, devam ediyoruz. İlk yarıyıl tatiline artık ramak kaldı. Yüz yüze eğitimi sayın Bakanımızın büyük desteği inanışıyla başladık, Allah'a şükürler olsun henüz salgın bitmedi, aşıyla büyük bir güç elde ettik, ilk yarıyıla geldik" dedi.

Eğitim vadisinde bu noktaya gelene kadar büyük zorluklar çektiklerini ama yılmadıklarını belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu: "Şuan temelini atacağımız eğitim vadisi bizim için Esenler'de unutamadığımız hayat hikayelerimizden biridir. Buralar binalarla doluydu buralar çok özel sosyolojik bir yapıya sahip bir yerdi. Burası Esenler için sadece bir mekan üretimi değil aynı zamanda farklı sosyolojik sonuçları ortaya çıkarabilecek bir yerdi. Buranın eğitim planlarına alınması ve daha sonra da kamulaştırarak eğitim vadisi için düzenlemeye ilk başladığımızda çok büyük zorluklarla karşılaştık. Olayların üzerine giderek inanarak, direnerek bu gördüğünüz alanı yıkarak bu noktaya getirdik. Şimdi bu alan Esenler için çok önemli bir eğitim fırsatı sunacak ve Esenlerli çocukların geleceğe hazırlanmasında anlamlı yeri olacak" dedi.

Son dakika haberi: Bakan Özer'den öğretmenlere ev ödevi çağrısı
Son dakika haberi: Bakan Özer'den öğretmenlere ev ödevi çağrısı
Son dakika haberi: Bakan Özer'den öğretmenlere ev ödevi çağrısı

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Ziya Selçuk, Mahmut Özer, İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Özer'den öğretmenlere 'ev ödevi' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Özer'den öğretmenlere "ev ödevi" çağrısı - Son Dakika
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