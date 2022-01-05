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Son dakika haberi... Bakan Özer: "Okullarda alarma geçilecek bir durum yok" - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Özer: "Okullarda alarma geçilecek bir durum yok"

05.01.2022 11:07

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Özer: "Okullarda alarma geçilecek bir durum yok" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlerin aşılanma oranını açıkladı "En az iki doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış öğretmen oranımız şu anda yüzde 94'ler civarındadır" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il eğitim değerlendirme...

Bakan Özer: "Okullarda alarma geçilecek bir durum yok"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlerin aşılanma oranını açıkladı

"En az iki doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış öğretmen oranımız şu anda yüzde 94'ler civarındadır"

ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il eğitim değerlendirme toplantısına katılmak ve çeşitli okul ziyaretleri gerçekleştirmek için Şanlıurfa'ya geldi. Valilik ziyaretince açıklamada bulunan Bakan Özer, öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıklayarak okullarda alarm verilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli ziyaret ve il eğitim değerlendirme toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa'daki programlarına Vali Abdullah Erin ziyaretiyle başlayan Bakan Özer, aynı yerde düzenlenen ve il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak. Toplantının ardından çeşitli okulları ziyaret edecek olan Bakan Özer akşam saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya gelecek. Valilik ziyaretince açıklama yapan Bakan Özer, öğretmenlerin aşılanma durumu ile okullardaki eğitim durumu hakkında bilgi verdi.

Okullarımızda alarm vereceğimiz bir durum yok

Korona virüs nedeniyle okullarda ek önlem alınacak bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu gün itibariyle en az bir doz aşı olmuş olan öğretmen oranı yüzde 93.4, en az iki doz aşı olmuş olan öğretmen oranımız ise yüzde 89.13. hepinizin malumu olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalık geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yüzde 5'ler civarındadır. Dolayısıyla en az iki doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış öğretmen oranımız şu anda Türkiye'de yüzde 94'ler civarındadır. 3 doz ve 4 düz aşı olan öğretmen oranımız da her geçen gün yükselmekte. 3'üncü doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise bu gün itibariyle yüzde 40.1. Süreç yaklaşık 4 buçuk aydır Sağlık Bakanlığımızla ve Sağlık Kurulumuzla koordineli ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Allah'a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar alacağımız herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

Omicron dalgasını yakından takip ettiklerini söyleyen Bakan Özer, "Omicron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu süreci yakından takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemler alacağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılanma oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre daha fazla riayet ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra zaten yarıyıl tatiline gireceğiz. Yarıyıl tatiline gidene kadar inşallah süreci başarılı bir şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'ya ciddi yatırımlarımız var

Şanlıurfa'da eğitimin kalitesini yükseltecek bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını söyleyen Bakan Özer, "Bu gün Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'mızın eğitiminin kalitesini nasıl arttırabiliriz, süreçleri nasıl iyileştirebiliriz, yatırımlarımızı nasıl zenginleştirebiliriz onları valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte değerlendirme imkanımız olacak. Hakikaten Şanlıurfa'ya ciddi yatırımlarımız var. İnşallah bu gün de çok daha büyük boyutlarda yatırımlarla Şanlıurfa'mızın eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanımız olacak" diye konuştu.

Son dakika haberi... Bakan Özer: Okullarda alarma geçilecek bir durum yok
Son dakika haberi... Bakan Özer: Okullarda alarma geçilecek bir durum yok
Son dakika haberi... Bakan Özer: Okullarda alarma geçilecek bir durum yok

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Şanlıurfa, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Özer: 'Okullarda alarma geçilecek bir durum yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bakan Özer: "Okullarda alarma geçilecek bir durum yok" - Son Dakika
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