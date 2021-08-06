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Son dakika haberi... Bakan Özer: Okulları kapalı tutma lüksümüz yok - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Özer: Okulları kapalı tutma lüksümüz yok

06.08.2021 15:34
Son dakika haberi... Bakan Özer: Okulları kapalı tutma lüksümüz yok, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer, görevi Ziya Selçuk'tan devraldı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer, görevi Ziya Selçuk'tan devraldı. Bakan Özer, okulları eylülde açmak istediklerini belirterek, "Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur" dedi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, görevden affı talebi kabul edilen Ziya Selçuk ile Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer arasında bakanlıkta devir teslim töreni yapıldı. Selçuk, 10 Temmuz 2018 tarihinde başladığı Milli Eğitim Bakanlığı görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini söyledi. Selçuk, "Ben başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu milletin çocuklarına hizmet etme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Bize canlarını emanet eden velilerimize saygıdeğer milletimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı ve bugün bayrağı teslim ettiğim ve görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer beye başarılar diliyorum. Ziya öğretmen olarak, bu ülkenin çocukları için her durumda hizmet etmeye devam edeceğim. Bizim işimiz eğitim ve öğretmenlik güzel ülkemin çocukları ve yarınları için yapılmış olan tüm iyiliklere, güzelliklere ve verilen emeklere her daim sonsuz bir vefa içinde olacağım ve çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.

'ÇOK ZOR BİR GÖREVİ DEVRALDIM'Mahmut Özer ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Milli eğitim bakanı olarak büyük sorumluluk üstlendiğini söyleyen Özer, "Çok zor bir görevi devraldığımın farkındayım. Son 1,5 yıldır pandeminin getirdiği zorluklar dolayısıyla tüm dünyada ve dolayısıyla Türkiye'de eğitimi asgari düzeyde sağlamak bile artık ciddi bir mesele haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda AK Parti hükümetleri eğitime gerçekten büyük yatırımlar yapmışlardır. Türkiye'deki eğitim sisteminin fiziksel ve teknolojik altyapısı birçok Avrupa ülkesi ile rahatlıkla kıyaslanabilir bir zenginliktedir. İlave derslik ihtiyacımız oldukça azalmıştır" dedi. Uluslararası öğrenci başarı izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, Türkiye'de eğitim kalitesinde önemli iyileşmeler olduğunu kaydeden Bakan Özer, "Türkiye olarak dünya ile daha çok rekabet edebilir bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır. Bakan olarak amacım, çocuklarımızı Türkiye'nin neresinde olursa olsun kaliteli bir eğitim almaları için fırsat eşitliği sağlamaktır. Türkiye dünya ile yarışabilecek bir eğitim sistemini kurabilecek güçtedir" diye konuştu.'OKULLARI KAPALI TUTMA LÜKSÜMÜZ YOK'Eylül ayında okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Bakan Özer, "Pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için sayın bakanımızın çok değerli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Son söz olarak artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur" dedi.

Bakan Özer, Ziya Selçuk ve eşi Rana Selçuk'a teşekkür ederek, "İnşallah el birliğiyle eğitim sistemimizi çok daha nitelikli hale getirmek için Türkiye'nin neresinde olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

- Ankara

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Özer: Okulları kapalı tutma lüksümüz yok - Son Dakika


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