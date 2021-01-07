Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz

Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz
Son Güncelleme: 07.01.2021 17:49

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruzTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-2) 10'ncu başvuru çağrısı kapsamında;

Bakan Pakdemirli: 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-2) 10'ncu başvuru çağrısı kapsamında; 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz" dedi.Bakan Pakdemirli, IPARD-2 10'uncu Başvuru Çağrısı tanıtım programına katıldı. Programa Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Muhammed Adak ve çok sayıda çevrimiçi davetli katıldı. Programda konuşan Pakdemirli, nüfusun yaklaşık yüzde 25'inin yaşadığı kırsal alanlarda, sürdürülebilir kalkınmanın temel hedef olduğunu, kırsala 4 koldan destek verdiklerini belirtti. 'SON 10 YILDA, 70 BİN YENİ İSTİHDAM OLUŞTURDUK'Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında, son 10 yılda önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, sağlanan 5,1 milyar lira hibe ile 16 bin 103 projeyi desteklediklerini söyledi. Kırsalda, 11 milyar liralık yatırımla, 70 bin yeni istihdam oluşturduklarını söyleyen Pakdemirli, "Oluşturulan istihdamın tamamının kırsal bölgelerde olduğu dikkate alındığında, IPARD'ın yerel kalkınmaya sağladığı katkıları daha net görebiliriz. Bugün itibarıyla IPARD-2 10'ncu başvuru çağrısı kapsamında; hayvansal üretim sektörü için 45 milyon avro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon avro olmak üzere toplam 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz, hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.KADIN VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK

IPARD kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını da vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Kadın girişimcilerin projelerine ilave puan vererek, proje seçim aşamasında öne çıkmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar IPARD kapsamında 3 bin 865 kadın yatırımcının projesine toplam 1 milyar 263 milyon lira hibe ödedik. Yine 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ilave puan vererek daha fazla hibe almasını sağlıyoruz. IPARD kapsamında destek verdiğimiz projelerin yüzde 61'i genç girişimcilere aittir. Amacımız kadın ve gençleri kırsalda tutmak, kendi işlerini kurmalarına destek olmaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz - Son Dakika


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