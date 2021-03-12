Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: "424 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesine bugün başlıyoruz"
12.03.2021 12:22
Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt desteği ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt desteği ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti.
Bakan Pakdemirli, destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Süt desteği kapsamında 2020 yılı ekim ve kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin TL ödeme yapacağız. Destek ödemesini bugün (12 Mart Cuma günü) saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız" dedi. - ANKARA
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