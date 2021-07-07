Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli, AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, tarımsal kuraklık, gıda arzı konusunda alınan tedbirler, orman yangınları, çiftçiye sağlanan destekler konusunda bilgilendirdi.

Bakan Pakdemirli, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında bakanlarla düzenlenen istişare toplantıları kapsamında milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Pakdemirli, tarım politikaları, bu yaz yaşanan tarımsal kuraklık, aşırı yağıştan zarar gören tarım alanları, küresel ısınmanın tarım ve hayvancılığa etkileri ile ülkenin tarım politikaları hakkında sunum yaptı. Tarım ve hayvancılık konusunda kamuoyunun gündemine gelen iddialar hakkında da bilgilendirmeleri içeren bir kitapçık milletvekillerine dağıtıldı. Tarım ve su politikalarında hükümetin hedeflerine daha hızlı ulaşabilmesi ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla hazırlanan su kanunu hakkında da milletvekillerine bilgi verildi, görüşleri alındı.