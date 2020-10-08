Pakdemirli: "Ankara Tiftik keçisine, Anaç Koyun Keçi Desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira... - Son Dakika

Pakdemirli: "Ankara Tiftik keçisine, Anaç Koyun Keçi Desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira...

08.10.2020 12:41

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020'de koyun sayımızı yüzde 70 artışla 42,7 milyon, keçi sayımızı yüzde 82 artışla 12,4 milyon, toplam küçükbaş hayvan sayımızı yüzde 72 artışla 55,1 milyon başa çıkardık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020'de koyun sayımızı yüzde 70 artışla 42,7 milyon, ?keçi sayımızı yüzde 82 artışla 12,4 milyon, ?toplam küçükbaş hayvan sayımızı yüzde 72 artışla 55,1 milyon başa çıkardık." dedi.

Pakdemirli, Güdül ilçesinde düzenlenen Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'nin açılış töreninde, hayvancılığın Orta Asya'dan beri sürdürülen, ?Anadolu'da zenginleştirilip büyüyen köklü bir meslek olduğunu söyledi.

Eti, sütü, yapağısı, tiftiği ve derisiyle en temel ihtiyaçları karşılayan ?küçükbaş hayvancılık sektörünün, katma değeri yüksek bir alan olduğunu ifade eden Pakdemirli, Bakanlık olarak hem bu kadim mirası geleceğe taşımak ?hem de daha çok verim almak adına küçükbaş hayvancılıktaki politikaları,? "sürdürülebilir üretim ve katma değerli ürün" hedeflerine uygun olarak belirlediklerini bildirdi.

Pakdemirli, Ankara'nın sadece Türkiye'nin değil, tiftiğin de başkenti olduğunu belirterek, "Tiftik keçisi Ankara'ya has bir zenginliğimizdir. Türkler tarafından ? Hazar Denizi'nin doğusundan getirilmiş, ? İç Anadolu'nun iklim özelliklerine adapte olmuş ve ?zamanla Ankara'ya özgü hale gelmiştir." diye konuştu.

"Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız"

Hayata geçirdikleri yeni projelere dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Küçükbaş sayımız Cumhuriyetin ilk yıllarında 21 milyon civarındaydı. 80'lerin başına kadar da artarak 68 milyona kadar ulaştı. Kırsaldan kentlere artan göçlerle, ?insanlar sofralarında küçükbaş yerine sığır etini tercih etmeye başladı. 2002'de küçükbaş sayımız yarı yarıya düşerek ?32 milyon başa kadar geriledi. 2020'de koyun sayımızı yüzde 70 artışla 42,7 milyon, ?keçi sayımızı yüzde 82 artışla 12,4 milyon, ?toplam küçükbaş hayvan sayımızı yüzde 72 artışla 55,1 milyon başa çıkardık."

Pakdemirli, küçükbaş hayvan varlığının dünyada son 18 yılda yüzde 25 arttığını, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 12 gerilediğini, Türkiye'de ise yüzde 72 artış gösterdiğini belirterek, "Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci sırada. 2023 yılında her bir vatandaşımız için bir küçükbaş hayvan hedefi koyduk." dedi.

Türkiye'nin tiftik keçisi varlığının son 30 yılda azaldığını dile getiren Pakdemirli, "2009'da 147 bin başa düşen tiftik keçisi sayısının son 11 yılda sağladığımız destekler ve projeler sayesinde azalışını durdurduk ve yüzde 64 artışla 241 bin başa ulaştırdık. Tiftik üretimi de son 10 yılda, 2 kattan fazla artışla 380 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

"Hayvancılık desteğini 6,6 milyar liraya çıkardık"

Bakan Pakdemirli, üretim ve hayvan sayısındaki artışta desteklerin önemli rolü bulunduğuna işaret ederek, son 18 yılda çiftçiye, yetiştiriciye ve üreticiye 310 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Pakdemirli, söz konusu miktarın 71 milyar lirasının hayvancılık desteği olduğunu belirterek, "Son 2 yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla 14,5 milyardan 22 milyar liraya ulaştırdık. Bu desteğin yüzde 30'undan fazlasını da hayvancılığa ayırdık. Bugün itibarıyla 17,1 milyar lirayı üreticilerin hesaplarına aktardık. Aynı şekilde 2 yılda hayvancılık desteğini 3,6 milyardan 6,6 milyar liraya çıkardık." dedi.

Son 2 yılda tarımsal hasılayı yüzde 45 artışla 275 milyar liraya yükselttiklerini vurgulayan Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içinde olduğunu söyledi.

"Oğlak tiftiğine kilogram başına 30 lira destek veriyoruz"

Pakdemirli, geçen yıl gerçekleştirdikleri 3. Tarım Orman Şurası Sonuç Raporu'nda ve Eylem Planı'nda küçükbaş hayvancılık sektörünün önemli bir yer tuttuğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Tiftik üretimi noktasında yetiştiricilerimize çok önemli destekler sağlıyoruz. Oğlak tiftiği için kilogram başına 30 lira, Anamal tiftiğine 28 lira, Tali tiftiğine ise 20 lira destek veriyoruz. Bu kapsamda son 10 yılda, 4 bin 756 yetiştiricimizin 1856 ton tiftiği için 38 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Çoban istihdamı yapan küçükbaş işletmelerimize de yıllık 5 bin lira destek sağlıyoruz."

Tiftik keçisi yetiştiricilerine müjde vermek istediğini belirten Pakdemirli, "Ankara Tiftik keçisine, Anaç Koyun Keçi Desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz. Bunun yanında, sözleşmeli üretim kapsamında tiftik üretimi yapan yetiştiricilerimize Tiftik Desteğine ilave olarak kilogram başına 10 lira destek vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Ankara Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtımı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Pakdemirli: Ankara Tiftik keçisine, Anaç Koyun Keçi Desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira...
Pakdemirli: Ankara Tiftik keçisine, Anaç Koyun Keçi Desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira...
Pakdemirli: Ankara Tiftik keçisine, Anaç Koyun Keçi Desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira...
Pakdemirli: Ankara Tiftik keçisine, Anaç Koyun Keçi Desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira...

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ankara, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pakdemirli: 'Ankara Tiftik keçisine, Anaç Koyun Keçi Desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira... - Son Dakika Ekonomi

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