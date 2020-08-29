Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli, arama kurtarma çalışmalarını takip etti (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli, arama kurtarma çalışmalarını takip etti (2)

Son dakika gündem haberi: Giresun ve ilçelerinde, selde kaybolan jandarma personelleri ile operatörünü bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor.

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli, arama kurtarma çalışmalarını takip etti (2), System.String[]

Giresun ve ilçelerinde, selde kaybolan jandarma personelleri ile operatörünü bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için, dere içerisinde çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye gelerek, Harşit Çayı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, kayıp Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın annesi Meliha ve babası Hamit Yılmaz ile görüşerek, acılarını paylaşıp, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Çalışmaları hakkında gazetecilere bilgiler veren Bakan Pakdemirli, hem AFAD'dan hem de kaymakamdan bilgiler aldığını belirterek, bölgedeki çalışmaların maksimum derecede olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, arama kurtarma çalışmalarında her türlü teknolojiden de faydalanıldığını ifade ederek, "Burada bildiğiniz üzere 6 tane kaybımız vardı. 3 tanesi bulundu. 2 jandarmamız 1 operatör kaybımız vardı. Onlarında aramaları en sıkı şekilde yapılıyor. Takip ediliyor. Yer yer dalgıçlar, dere kenarından aramalar, yer yer makineli aramalar, yer yer yoklama usulüyle ellerdeki sondaj çubuklarıyla bu aramalar sürdürülüyor." dedi.

DSİ'den 2 makine talebi olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sallama dediğimiz yani normal kepçenin ulaşamadığı bataklık olan yerlerde 20-30-40 metreye atılan kepçeler ve bunlar vasıtasıyla da kayıplarımıza ulaşılmaya çalışılacak. Onları da hızlı bir şekilde alana sevk ediyoruz. AFAD başta olmak üzere kamu kurumları görevleri dairesinde alanda çalışmaları en hızlı şekilde sürdürülüyor. Ben tekrar hem şehitlerimiz için rabbimden rahmet diliyorum. Kayıplarımızın da biran evvel bulunmasını rabbimden temenni ediyorum. Burada az öncede söylediğim gibi yapılması gereken her şey yapılıyor. İnşallah biran evvel kayıplara da ulaşırız."

Bir gazetecinin kayıplardan Dereli ilçesinde bir kişinin daha bulunduğu iddiasını sorması üzerine Bakan Pakdemirli, "Onunla ilgili biraz önce valimizle konuştum. Bir iz olduğunu söyledi henüz onlarında teyit edebildiği bir iz değil. Herhalde teyit edilirse gerekli açıklama yaparlar diye düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Giresun'un ilçelerinde incelemelerde bulunmak üzere gelmesinin hatırlatılması üzerine Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Pazartesi sayın Cumhurbaşkanımız başta en çok zarar gören ilçelerimizle köylerimiz olmak kaydıyla mutlaka arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgelerde incelemelerde bulunacaktır. Tabi ki zaman zaman Cumhurbaşkanımızla sürekli görüşüyoruz. ya kendisi arıyor ya biz arıyoruz. Sürekli bizden bilgi alıyor. Talimatlarını alıyoruz. Dünde Ericek Köyü ciddi olarak hasar görmüş köylerimizden bir tanesi. Belki bana göre şu anda en ağır hasarlı köylerimizden bir tanesi. Ericek Köyümüzde dün cumadan sonra Cumhurbaşkanımıza ulaştık. Oradaki köylülerimizin vatandaşlarımızın hemşehrilerimizin biraz morale ihtiyacı vardı. Cumhurbaşkanımızda onlara devletin burada olduğu mesajını tekraren söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten en başından beri devletin 5 bakanını da buraya gönderdi. Her birimiz kendi sahamızda yapabileceklerin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Rabbim bir daha böyle afetler vermesin inşallah."

Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli, arama kurtarma çalışmalarını takip etti (2) - Son Dakika


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