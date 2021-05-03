Son dakika gündem: ANKARA Bakan Pakdemirli: Bitkisel üretimimiz, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı - Son Dakika

Son dakika gündem: ANKARA Bakan Pakdemirli: Bitkisel üretimimiz, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

03.05.2021 14:20

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: Bitkisel üretimimiz, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl bitkisel üretimde verimli bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Meteorolojik kuraklığa rağmen toplam bitkisel üretimimiz, 2020'de 9 milyon ton artışla 126 milyon...

Bakan Pakdemirli: Bitkisel üretimimiz, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl bitkisel üretimde verimli bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Meteorolojik kuraklığa rağmen toplam bitkisel üretimimiz, 2020'de 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" dedi.

Bakan Pakdemirli, çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda Tarım Orman İl Müdürleri ve Orman Bölge Müdürleri ile bir araya gelerek geçen yıla ait performansları değerlendirdi. Pakdemirli, pandeminin halen dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldığını, geçen yıl tarım ve gıdanın, bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirtti. Pakdemirli, "Ülkeler sınırlarını kapattı, tarım ve gıdaya erişimde, lojistik ve tedarik zincirlerde büyük aksamalar yaşandı. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sektörümüzün özverisiyle, bu süreci başarıyla yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Tarım ve gıda alanında aldığımız 106 tedbir, 81 ilimizdeki personelimizin yoğun gayretiyle etkin bir şekilde uygulandı. Böylece, çiftçimiz ekmeye, üretim artmaya, tarım büyümeye devam etti. Yine, gıda tedarik ve lojistik zincirlerini doğru yönlendirerek, vatandaşımızın ihtiyacı olan gıda ürünlerine rahatça ulaşmasını sağladık. Tabi pandemi süreci daha bitmedi. Halihazırda, Ramazan Bayramı sonrasına kadar, tam kapanma dönemine geçtik. Bu dönemde üretimin kesintisiz devamı için geçen yıl olduğu gibi üreticilerimize ve gıda işletimlerine yönelik muafiyetlerimiz devam ediyor. Artık hasat dönemi de bu ay başlayacak. Dolayısıyla sizlere sahada daha çok ihtiyacımız olacak" dedi.

'ALIM FİYATLARINI AÇIKLAMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında hem desteklerde artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguladıklarını söyleyerek, "Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla, 24 milyar liraya çıkardık. Pamuk prim desteğini yüzde 37,5 artışla, 1 lira 10 kuruşa; ayçiçeği primini yüzde 25 artışla, 50 kuruşa çıkardık. Bu yılki gübre desteğini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yüzde 100 artırdık. Bitkisel üretim desteklerinin yüzde 50'sinden fazlasını ilk 4 ayda ödedik. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz. Bu yıl da yeni hasat sezonuna girerken, yine alım fiyatlarını açıklamaya başlayacağız. Dünyadaki ve ülkemizdeki piyasaları yakın şekilde takip ederek, üreticimizi memnun edecek fiyatları açıklayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

'BİTKİSEL ÜRETİMİMİZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI'

2020'de bitkisel üretimde verimli bir sezonu geride bıraktıklarının altını çizen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Elbette, bitkisel üretimdeki bu gelişmenin arkasında, sulama alanında yaptığımız yatırımların büyük katkısı var. Son 19 yılda, 276 milyar liralık yatırımla, 600 barajı inşa ederek hizmete aldık. Bilhassa bu yatırımlar sayesinde, meteorolojik kuraklığa rağmen toplam bitkisel üretimimiz, 2020'de 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu yıl ise biraz önce bahsettiğim gibi, mayıs ayında istediğimiz yağış seviyesine yaklaşabilirsek, üretimde geçen yıla göre çok büyük bir kayıp yaşamadan sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, sulamaya açılacak yeni tarım alanlarıyla birlikte, kuraklığın etkisini azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılını, 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' ilan ettik. İnşallah bu yıl; 18 baraj, 72 gölet ve bent daha inşa edeceğiz. Yer altı barajları konusunda da çalışmalarımızı hızlandırdık. Şu anda 26 yer altı barajını tamamladık. Yıl sonunda, bu sayıyı 50'ye çıkarmış olacağız. 2023 yılına kadar da toplam 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz."

'BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞIMIZ EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI'

Pakdemirli, hayvancılık sektörünün de büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Büyükbaş hayvan varlığımız 2020'de 18,2 milyon başa yükselerek, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek, son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2021 yılında da küçükbaş hayvancılıkta atılım yaparak, hayvan varlığını artırmaya yönelik çalışmalara yoğunlaştık. Bu amaçla; mera, yaylak ve kışlakların tespitlerini tamamlayacağız. Bu yıl 850 bin dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Projelerini gerçekleştireceğiz" dedi.

Son dakika gündem: ANKARA Bakan Pakdemirli: Bitkisel üretimimiz, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
Son dakika gündem: ANKARA Bakan Pakdemirli: Bitkisel üretimimiz, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
Son dakika gündem: ANKARA Bakan Pakdemirli: Bitkisel üretimimiz, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
Son dakika gündem: ANKARA Bakan Pakdemirli: Bitkisel üretimimiz, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet, Hasat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ANKARA Bakan Pakdemirli: Bitkisel üretimimiz, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı - Son Dakika


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