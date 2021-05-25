Bakan Pakdemirli: Dünyada biyolojik çeşitlilik azalırken Türkiye'de artıyor - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye 'nin, dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Kayıtlar şunu gösteriyor ki dünyada biyolojik çeşitlilik azalırken Türkiye'de envanterle yeni kayıtlar olduğundan biyolojik çeşitliliğimiz artmakta. Bitki ve hayvan türleri açısından büyük bir potansiyele sahibiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı Etkinliği'ne katıldı. Bakan Pakdemirli, yeryüzünde bugüne kadar kayıt altına alınan tür sayısının 1 milyon 750 binin üzerinde olduğunu ancak birçok bilim adamının bu sayının 10 milyon civarında olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, "Biyolojik çeşitlilik insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir hızda azalıyor. Türlerin neslinin tükenme oranının, insanların gezegene hakim olduğundan önceki döneme göre 1000 kat daha yüksek olduğu düşünülüyor. Son yüzyılda, bitki türlerinin yarısı yok oldu. Dünya son 50 yılda, memeli, kuş, sürüngen ve balık popülasyonunun yüzde 68'ini kaybetti" dedi.

'DÜNYANIN EN ZENGİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİYİZ'Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Kayıtlar şunu gösteriyor ki dünyada biyolojik çeşitlilik azalırken Türkiye'de envanterle yeni kayıtlar olduğundan biyolojik çeşitliliğimiz artmakta. Bitki ve hayvan türleri açısından büyük bir potansiyele sahibiz. Dünyadaki 8 bitki gen merkezinden, 3'nün kesiştiği tek ülkeyiz. Biyolojik çeşitlilik bakımından adeta bir kıta özelliği gösteriyoruz. Tüm Avrupa kıtasında yaklaşık 12 bin bitki türü bulunmasına karşın, ülkemiz, yaklaşık 4 bini endemik, yani bu coğrafyaya has olmak üzere toplam 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Dünya üzerindeki kuş göç yollarından en önemli iki tanesi, bu topraklar üzerindedir. Bu topraklar çok sayıda kültür bitkisinin de orijin ve çeşitlilik merkezidir" diye konuştu.'1,9 MİLYONUN ÜZERİNDE VERİ GİRİŞİ YAPILDI'Bakan Pakdemirli, 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' kapsamında, ülkenin tamamından elde edilen bu verileri, Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı'na aktardıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Bugün tanıtımını yaptığımız Nuh'un Gemisi Veri Tabanı, Türkiye'deki en büyük biyolojik çeşitlilik veri tabanı. Ülkemizin zengin biyolojik çeşitliliğini kayıt altına alan bu veri tabanı, elimizdeki değerin büyüklüğünü ortaya koyması ve bu değeri korumak için yapacağımız çalışmalara yol göstermesi açısından son derece önemli. Bugüne kadar Nuh'un Gemisi Veri Tabanına; 1,9 milyonun üzerinde veri girişi yapıldı. Bu verilerin yarısını son 3 yılda veri tabanına girdik ve sistemi kullanıma hazır hale getirdik. Bu verilerin bir kısmını; istatistik ve bilgi amacıyla vatandaşlarımızın kullanımına da açtık. Bu sistem, ülkemizin tüm ekosistemlerini ve habitatlarını temsil edecek bir veri kapasitesine sahip. O nedenle veri tabanındaki bilgiler, biyolojik çeşitliliğin ekonomiye dönüştüğü; gıda, tarım, ormancılık, tıp, eczacılık, ilaç, kozmetik, parfüm, doğal boyalar, enerji ve savunma gibi pek çok alanda önemli bir altlık teşkil edecek. Ayrıca, biyolojik çeşitlilik konusunda yapılan araştırmalara, üniversitelere ve kamu kurumlarının yürüttüğü projelere de önemli bir veri kaynağı sağlayacak. Envanter tespiti ve kayıt çalışmalarının yanında, biyolojik çeşitlilikteki kayıpların belirlenmesi, mevcut durumun değerlendirilmesi ve değişimlerin kayıt altına alınması amacıyla, etkin izleme faaliyetleri de yürütüyoruz."

- Ankara