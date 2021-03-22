Bakan Pakdemirli duyurdu: "Nisan ayında Birinci Su Şürası'nın başlangıcını yapacağız"

-Bakan Pakdemirli: "126 milyon ton bitkisel üretimimizle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"

-"Su, vatandır diyerek, suyun gücünü milletle buluşturacak yeni projeleri hayata geçiriyoruz"

-"2021 yılı sonu itibariyle de hizmete alınan yeraltı baraj sayımızı 50'ye çıkartacağız"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü'nün kapsamında birde müjde vermek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhuriyet tarihinde bir ilki daha gerçekleştireceğiz. Nisan ayında Birinci Su Şürası'nın da başlangıcını yapacağız" şeklinde konuştu.

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde etkinlik düzenlendi. Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta katıldı. Programda konuşan Bakan Pakdemirli "Her insanın temiz suya erişimi, su kaynaklarının korunması ve bu konuda somut adımların atılması daima ajandamızda yer alıyor. Ama şimdi, bu değeri, yani suyumuzu, 10 kat, belki de 100 kat daha fazla korumak ve tasarruflu kullanmak zorunda olduğumuz bir döneme girdik. Eğer önlem alınmazsa, 2030'da, dünyadaki mevcut temiz su, ihtiyacın ancak yüzde 60'ını karşılayacak. 2030'da, susuzluktan dolayı 700 Milyon kişinin göç edeceği tahmin ediliyor. 2050'de dünya nüfusunun yüzde 40'ı şiddetli su stresi yaşayacağı ve dünya nüfusunun yarısının susuzluk riski yaşayabileceği öngörülüyor. İşte, mevcut durum ve gelecek beklentisi ortada. İnşallah, dünya ve ülkemiz bu olumsuz manzaralarla karşılaşmaz" dedi.

"126 milyon ton bitkisel üretimimizle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"

Son 19 yılda 255 milyar liralık yatırım yapıldığını ve 8 bin 697 tesisin hizmete alındığını belirten Bakan Pakdemirli "19 yılda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla olan 600 barajımızda, toplam 45 Milyar m3 suyumuzu depoladık. Yaklaşık 20 Milyon dekar alanı son 19 yılda sulamaya açarak, sulanan tarım alanını 67 Milyon dekara ulaştırdık. Böylece, bereketli Anadolu topraklarını modern sulama sistemlerine kavuşturduk. Sulamaya açılan alanlardan; yılda yaklaşık 60 Milyar Lira zirai gelir artışı sağlayarak, hem üreticimize, hem de ekonomimize önemli bir gelir kazandırdık. İşte bu sulama yatırımları sayesinde, geçen yıl pandemi ve meteorolojik kuraklığa rağmen 126 Milyon tona yükselen bitkisel üretimimizle, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık" dedi.

263 adet proje ile 48 milyon dekar arazide toplulaştırma çalışmalarını tamamlandığını anlatan Bakan Pakdemirli, suyun ve üretim girdilerinin daha az kullanılarak verimin artmasına katkı sağlandığını ifade etti.

"Su, vatandır diyerek, suyun gücünü milletle buluşturacak yeni projeleri hayata geçiriyoruz"

Yerli ve temiz enerji kaynağı olan hidroelektrik projelerinin hayata geçirildiği bilgisini veren Bakan Pakdemirli, "44 milyar kilovatsaatlik üretim kapasitemizi, 108 milyar kilovatsaate çıkardık. 81 ilimizin tamamının memba kalitesinde suya ulaşması için, son 19 yılda 262 adet içme suyu ve 21 atık su tesisi tamamladık. Böylece, 41 milyon vatandaşımıza, yıllık 2,7 milyar m3 içme ve kullanma suyu temin ettik. Bugün Ülkemiz, güvenilir içme suyu hizmeti kullanan nüfus oranında, yaklaşık yüzde 99 gibi, gelişmiş birçok ülkenin üzerinde çok iyi bir seviyeye ulaşmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte, su alanındaki çalışmalarımıza da hız verdik. "Su, vatandır" diyerek, suyun gücünü milletle buluşturacak yeni projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Son 3 yılda 72'si baraj olmak üzere 973 tesisi hizmete aldık. Kars Barajı ve Sulaması, Konya Ovası 1.2.3. Kısım Sulamaları, Hatay-Reyhanlı Barajı, Gaziantep-Doğanpınar Barajı, Gaziantep-Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı, gibi önemli ve büyük yatırımları tamamladık" şeklinde konuştu.

"2021 yılı sonu itibariyle de hizmete alınan yeraltı baraj sayımızı 50'ye çıkartacağız"

2021 yılında; 51'i baraj olmak üzere toplam 402 adet tesis ve yatırımı hizmete alınacağını aktaran Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlar sonucunda; Depolama kapasitemiz, 180 milyar m3'e ulaşacak,Sulamaya açılan alan 69 milyon dekara çıkarılacak,tescil edilen toplulaştırma alanı 60 milyon dekara çıkarılacak, İçme suyu miktarı yıllık 4,9 milyar m3'e ulaşacaktır. Diğer taraftan, suyumuzu korumak ve tasarruflu kullanmak için en az 150 adet yer altı barajımızın inşaatları süratle devam ediyor. Eylem Planımız kapsamında Mart ayı itibariyle, 15 ilimizde 26 adet yeraltı barajımız faaliyete geçti. İnşallah 2021 yılı sonu itibariyle de hizmete alınan yeraltı baraj sayımızı 50'ye çıkartacağız. 2023 yılına kadar kalanını da hizmete almayı planlıyoruz. Yine, basınçlı borulu şebekelerin yapımının artırılması ve eski sulamaların rehabilite edilmesi ile sulamada kullanılan suda yüzde 74'lük bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Damlama ve yağmurlama sulama yatırımlarına yüzde 50 hibe ve sıfır faizli kredi desteğimiz de devam ediyor. İnşallah, durmadan, dinlenmeden suyun gücünü milletle buluşturmaya devam edeceğiz."

"Nisan ayında Birinci Su Şürası'nın da başlangıcını yapacağız"

"22 Mart Dünya Su Günü'nün kapsamında birde müjde vermek istiyorum" diyen Bakan Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhuriyet tarihinde bir ilki daha gerçekleştireceğiz. Nisan ayında Birinci Su Şürası'nın da başlangıcını yapacağız. 2019 yılında yaptığımız Tarım-Orman Şürasında olduğu gibi,Birinci Su Şürası kapsamında da; ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek, suyumuzun geleceğini konuşacak, hedeflerimizi ortaya koyacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz" diye konuştu.

Program sonunda Bakan Pakdemirli '22 Mart Dünya Su Günü' kapsamında açılan sergiyi gezdi.