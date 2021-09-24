Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ DRON İLE KISIR BÖCEK SALIMI YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir ziyaretlerini Selçuk ilçesinde sürdürdü. Selçuk'ta nar hasadı yapan Bakan Pakdemirli, ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) tarafından düzenlenen 'Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Kısır Böcek Salımı' etkinliğine katıldı. Meyve bahçelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bakanlık tarafından görevlendirilen Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün kazandırdığı ve Türkiye'de ilk kez uygulanan 'Kısır Böcek Uygulama Teknolojisi' ile böcek salındı. Dron ile yapılan salımı, Bakan Pakdemirli gerçekleştirdi. Programa AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen de katıldı.

'KISIR BÖCEK UYGULAMA TEKNOLOJİSİ TÜRKİYE'YE KAZANDIRILDI'Akdeniz meyve sineğinin birçok meyvede beslenen önemli bir zararlı olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, Türkiye'de ilk kez uygulanan kısır böcek teknolojisini anlatarak, "Üreticimizin ekonomik olarak zarar görmesine neden olmaktadır. Bu zararlıya karşı mücadele yapmak oldukça zor ve maliyetlidir. Dünya çapında karantinaya tabi olması ve satışa sunulan meyveler ile kolayca taşınabilmesi, ihracatımızı sınırlayan en önemli faktördür. Hatta zaman zaman meyvelerimizin iade edilmesine bile neden olmaktadır. Bu zararlıya karşı mücadele yapılmadığı takdirde oluşacak zarardan kaynaklanan maddi kaybımız yıllık yaklaşık 2 milyar liradır. Bakanlık olarak Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'ne biyoteknik yöntemler, yani ilaçsız yöntemlerle bitki zararlıları ile mücadele yapmak için AR-GE görevi verdik. Bu amaçla Biyoteknik Mücadele Merkezi kurduk ve arkadaşlarımız Kısır Böcek Uygulama Teknolojisi'ni ülkemize kazandırdılar" dedi.Salınan kısır böceklerin popülasyonu artırarak, meyve sineklerinin üremesini engellediği belirtildi. 'KISIR BÖCEK SALINIMINI ÜCRET ALMADAN YAPACAĞIZ'Kısır böcek salımı olarak bilinen bu tekniğin Akdeniz meyve sineği ile mücadelede çok etkili olduğu gibi kimyasal olmadığı için insan sağlığına ve doğaya dost bir teknik olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Bu tekniği kendi imkanlarımızla uygulanabilir hale getirdik ve çiftlilerimizle buluşturuyoruz. Bu yenilikçi tekniğin amacı kimyasal ilaç kullanmadan Akdeniz meyve sineğinin meyvelere verdiği zararın önüne geçmektir. Türkiye'de bir ilk olan bu modern yöntem, sineğin yoğun olarak bulunduğu Ege ve Akdeniz kıyı şeridinden başlayarak uygulanacak. Biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan üreticilerimize, yaptığı mücadele maliyetlerinin yaklaşık yüzde 50'si kadar destekleme ödemesi yapıyoruz. Kısır böcek salımını ise üreticimizden hiçbir ücret almadan, bakanlık imkanları ile yapacağız. Amacımız zaman içerisinde Akdeniz meyve sineği ile mücadelede bu tekniği tüm ülke sathına yaymaktır" açıklamasında bulundu.'YÜZLERCE YENİLİĞİ, ÇOK SAYIDA TEKNOLOJİYİ ÇİFTÇİMİZLE BULUŞTURDUK'Pandemiyle birlikte tarım ve gıdanın öneminin giderek arttığını dile getiren Bakan Pakdemirli, çalışmaların tarımsal üretimi AR-GE ve inovasyonla birleştirerek yürütüldüğünü dile getirdi. Kaliteli ürün elde etmek için biyolojik ve biyoteknik mücadelenin yani ilaçsız mücadelenin önemini anlatan Bakan Pakdemirli, "Uygun tarımsal araştırmaları yaparak, üretimimizin artmasına ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. Türkiye'nin bulunduğu bölgede en güçlü tarımsal AR-GE altyapısına sahip ülke olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, "TAGEM, ülkemizin tüm coğrafyasını ve tarım-gıda alanındaki tüm konuları kapsayacak şekilde 48 Araştırma Enstitüsü ile ihtiyaç duyulan her alanda ülkemizin hizmetinde. Son 3 yılda yüzlerce yeniliği, çok sayıda teknolojiyi çiftçimizle buluşturarak ülkemiz tarımına kazandırdık" ifadelerini kullandı.'BÖYLE BİR PROJEYE EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER'Projeye uzun bir süre emek verildiğinin altını çizen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de "Bu bölge, Türkiye'nin en güzel mandalinalarının, en güzel narlarının yetiştiği bölge. İnşallah uygulama, bu bölgede yetişen ürünlerin tüketiciye daha sağlıklı bir şekilde ulaşmasına, ihracatımızın daha değerli şekilde ülkemize kazanç getirmesinde katkı sağlayacaktır" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Akdeniz meyve sineği nedeniyle, ihracat yaptığımız bu ürünler ya geri dönüyor ya da daha ucuz fiyata satmak zorunda kalıyorduk. Yıllardır Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Genel Müdürlüğümüz bu konu üzerine ciddi kafa yormuş. Kimyasal bir ilaçtan ziyade daha doğal bir yolu deneyerek bu sayede hem ürün verimliliğimizi hem de ihracat gelirimizi artıran böyle bir projeye emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Etkinlikte, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik de bir konuşma yaptı.BAKAN PAKDEMİRLİ, NAR HASADI YAPTISelçuk'ta yaptığı nar hasadında da nar üretimi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, nar üretiminin arttığını belirtip, "Geçen yıl üretici narı kilosu 2 liraya satarken bu sene 3.5 liraya satıyor. Bu sene çok ciddi bir bereket var. Türkiye'nin en büyük nar üreticisi Antalya. İzmir'de 8'inci sırada. Özellikle bu bölgede çok ciddi bir üreticimiz var. Toplamda 20 bin üretici 600 bin ton ürünü satıyor. Türkiye bu alanda yüzde 144 yeterli, yüzde 150 fazlamız var. Kalanlar meyve olarak ya da meyve suyu olarak ihracata gidiyor. Nar üretimiyle ilgili Türkiye'nin çok gurur duyulacak bir tablosu var" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli ziyaretlerinin ardından İzmir'den ayrıldı.

Eda Ebru NANECİ/İZMİR,