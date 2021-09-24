Üye Girişi
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)

24.09.2021 19:30
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2), System.String[]

Son dakika haberine göre BAKAN PAKDEMİRLİ DRON İLE KISIR BÖCEK SALIMI YAPTITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir ziyaretlerini Selçuk ilçesinde sürdürdü.

BAKAN PAKDEMİRLİ DRON İLE KISIR BÖCEK SALIMI YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir ziyaretlerini Selçuk ilçesinde sürdürdü. Selçuk'ta nar hasadı yapan Bakan Pakdemirli, ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) tarafından düzenlenen 'Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Kısır Böcek Salımı' etkinliğine katıldı. Meyve bahçelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bakanlık tarafından görevlendirilen Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün kazandırdığı ve Türkiye'de ilk kez uygulanan 'Kısır Böcek Uygulama Teknolojisi' ile böcek salındı. Dron ile yapılan salımı, Bakan Pakdemirli gerçekleştirdi. Programa AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen de katıldı.

'KISIR BÖCEK UYGULAMA TEKNOLOJİSİ TÜRKİYE'YE KAZANDIRILDI'Akdeniz meyve sineğinin birçok meyvede beslenen önemli bir zararlı olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, Türkiye'de ilk kez uygulanan kısır böcek teknolojisini anlatarak, "Üreticimizin ekonomik olarak zarar görmesine neden olmaktadır. Bu zararlıya karşı mücadele yapmak oldukça zor ve maliyetlidir. Dünya çapında karantinaya tabi olması ve satışa sunulan meyveler ile kolayca taşınabilmesi, ihracatımızı sınırlayan en önemli faktördür. Hatta zaman zaman meyvelerimizin iade edilmesine bile neden olmaktadır. Bu zararlıya karşı mücadele yapılmadığı takdirde oluşacak zarardan kaynaklanan maddi kaybımız yıllık yaklaşık 2 milyar liradır. Bakanlık olarak Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'ne biyoteknik yöntemler, yani ilaçsız yöntemlerle bitki zararlıları ile mücadele yapmak için AR-GE görevi verdik. Bu amaçla Biyoteknik Mücadele Merkezi kurduk ve arkadaşlarımız Kısır Böcek Uygulama Teknolojisi'ni ülkemize kazandırdılar" dedi.Salınan kısır böceklerin popülasyonu artırarak, meyve sineklerinin üremesini engellediği belirtildi. 'KISIR BÖCEK SALINIMINI ÜCRET ALMADAN YAPACAĞIZ'Kısır böcek salımı olarak bilinen bu tekniğin Akdeniz meyve sineği ile mücadelede çok etkili olduğu gibi kimyasal olmadığı için insan sağlığına ve doğaya dost bir teknik olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Bu tekniği kendi imkanlarımızla uygulanabilir hale getirdik ve çiftlilerimizle buluşturuyoruz. Bu yenilikçi tekniğin amacı kimyasal ilaç kullanmadan Akdeniz meyve sineğinin meyvelere verdiği zararın önüne geçmektir. Türkiye'de bir ilk olan bu modern yöntem, sineğin yoğun olarak bulunduğu Ege ve Akdeniz kıyı şeridinden başlayarak uygulanacak. Biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan üreticilerimize, yaptığı mücadele maliyetlerinin yaklaşık yüzde 50'si kadar destekleme ödemesi yapıyoruz. Kısır böcek salımını ise üreticimizden hiçbir ücret almadan, bakanlık imkanları ile yapacağız. Amacımız zaman içerisinde Akdeniz meyve sineği ile mücadelede bu tekniği tüm ülke sathına yaymaktır" açıklamasında bulundu.'YÜZLERCE YENİLİĞİ, ÇOK SAYIDA TEKNOLOJİYİ ÇİFTÇİMİZLE BULUŞTURDUK'Pandemiyle birlikte tarım ve gıdanın öneminin giderek arttığını dile getiren Bakan Pakdemirli, çalışmaların tarımsal üretimi AR-GE ve inovasyonla birleştirerek yürütüldüğünü dile getirdi. Kaliteli ürün elde etmek için biyolojik ve biyoteknik mücadelenin yani ilaçsız mücadelenin önemini anlatan Bakan Pakdemirli, "Uygun tarımsal araştırmaları yaparak, üretimimizin artmasına ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. Türkiye'nin bulunduğu bölgede en güçlü tarımsal AR-GE altyapısına sahip ülke olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, "TAGEM, ülkemizin tüm coğrafyasını ve tarım-gıda alanındaki tüm konuları kapsayacak şekilde 48 Araştırma Enstitüsü ile ihtiyaç duyulan her alanda ülkemizin hizmetinde. Son 3 yılda yüzlerce yeniliği, çok sayıda teknolojiyi çiftçimizle buluşturarak ülkemiz tarımına kazandırdık" ifadelerini kullandı.'BÖYLE BİR PROJEYE EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER'Projeye uzun bir süre emek verildiğinin altını çizen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de "Bu bölge, Türkiye'nin en güzel mandalinalarının, en güzel narlarının yetiştiği bölge. İnşallah uygulama, bu bölgede yetişen ürünlerin tüketiciye daha sağlıklı bir şekilde ulaşmasına, ihracatımızın daha değerli şekilde ülkemize kazanç getirmesinde katkı sağlayacaktır" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Akdeniz meyve sineği nedeniyle, ihracat yaptığımız bu ürünler ya geri dönüyor ya da daha ucuz fiyata satmak zorunda kalıyorduk. Yıllardır Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Genel Müdürlüğümüz bu konu üzerine ciddi kafa yormuş. Kimyasal bir ilaçtan ziyade daha doğal bir yolu deneyerek bu sayede hem ürün verimliliğimizi hem de ihracat gelirimizi artıran böyle bir projeye emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Etkinlikte, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik de bir konuşma yaptı.BAKAN PAKDEMİRLİ, NAR HASADI YAPTISelçuk'ta yaptığı nar hasadında da nar üretimi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, nar üretiminin arttığını belirtip, "Geçen yıl üretici narı kilosu 2 liraya satarken bu sene 3.5 liraya satıyor. Bu sene çok ciddi bir bereket var. Türkiye'nin en büyük nar üreticisi Antalya. İzmir'de 8'inci sırada. Özellikle bu bölgede çok ciddi bir üreticimiz var. Toplamda 20 bin üretici 600 bin ton ürünü satıyor. Türkiye bu alanda yüzde 144 yeterli, yüzde 150 fazlamız var. Kalanlar meyve olarak ya da meyve suyu olarak ihracata gidiyor. Nar üretimiyle ilgili Türkiye'nin çok gurur duyulacak bir tablosu var" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli ziyaretlerinin ardından İzmir'den ayrıldı.

Eda Ebru NANECİ/İZMİR,


Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)

Bekir Pakdemirli, Selçuk, İzmir, Nar, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika


Son Dakika

Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Ajax maçında da çoğu olmayacak 19:38 Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Ajax maçında da çoğu olmayacak TEKNOFEST'te duygulandıran anlar! Aziz Sancar elini öpen Selçuk Bayraktar'a sarıldı 19:26 TEKNOFEST'te duygulandıran anlar! Aziz Sancar elini öpen Selçuk Bayraktar'a sarıldı Cumhur İttifakı'na ortak olacak mı? Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin yol haritasını çizdi 19:02 Cumhur İttifakı'na ortak olacak mı? Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin yol haritasını çizdi
Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı 18:48 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı 18:04 Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Türkiye'nin gündemine 17:42 Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti
Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir 16:53 Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak 16:24 Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak

Son Dakika Haberleri
18:47 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
18:37 James Rodriguez'in sözleşmesinde şaşkınlık yaratan madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek
18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
18:07 Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
18:00 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü
17:57 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Kara Kartal zirvedeki yerini korumak istiyor! Altay-Beşiktaş maçı başladı Kara Kartal zirvedeki yerini korumak istiyor! Altay-Beşiktaş maçı başladı         
19:05
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
CHP'li Erdoğdu, CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu         
17:44
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Son Dakika: MEB, Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı         
16:44
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu         
15:29
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 20:00:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement