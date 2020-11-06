Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

06.11.2020 16:57

Bir son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de meydana gelen depremde enkazdan kurtarılan depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de meydana gelen depremde enkazdan kurtarılan depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan apartmanların enkazlarından kurtarılan depremzedeleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaret etti. Pakdemirli, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ayda bebeğin yanı sıra diğer yaralıları da ziyaret eden Pakdemirli, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Ayda bebek, Murat Bey ve Emrah kardeşimizi ziyaret ettik. Mümkün mertebe geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tabi ki aileler travmayı atlatmış değil. Bu da çok doğal. Belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Yakınlarını kaybedenler var. Hepsinde de bunun izleri var. Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini de ilettik. Kendileriyle bağlantı içinde kalacağımızı söyledik. Onlar da teşekkür etti" dedi.

Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yanında 3 bin konut inşa edilecek olan rezerv alanı havadan incelediklerini de belirten Pakdemirli, "Rezerv konut ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Alanı bugün Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile inceledik ve çok da faydalı oldu. Karşılıklı görüşler doğrultusunda başta ağır hasarlı yapılar olmak üzere Bayraklı'da bu dönüşümün sağlanmasına fayda sağlayacak alanı gezdik. Bakanımız ve TOKİ başkanımız da alanı çok beğendi. İzmir için doğru bir projeyle doğru bir çalışma yapılabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Ege Üniversitesi, Bekir Pakdemirli, Tıp Fakültesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi
Real Madrid, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı Real Madrid, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı         
17:00
Şike davası sonrası Trabzonspor'dan çok sert tepki: CAS'ın kararı net, F.Bahçe bize karşı şike yaptı Şike davası sonrası Trabzonspor'dan çok sert tepki: CAS'ın kararı net, F.Bahçe bize karşı şike yaptı         
16:24
CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu         
15:49
Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler: Küslüklerin sonu yok Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler: Küslüklerin sonu yok         
15:43
Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi         
15:32
RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza         
15:24
F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti         
15:02
4-5 kişilik grup cadde ortasında yakaladıkları genci tekme tokat dövdü! O anlar kamerada 4-5 kişilik grup cadde ortasında yakaladıkları genci tekme tokat dövdü! O anlar kamerada         
14:50
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 17:21:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei