Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti (1) - Son Dakika

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremin ardından

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hastane ziyareti

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremin ardından olayda yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.