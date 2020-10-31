Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti (1) - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti (1)
31.10.2020 12:35
Son dakika gündem haberi: Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hastane ziyareti Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6...
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremin ardından
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hastane ziyareti
Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremin ardından olayda yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.
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