Bakan Pakdemirli: "(IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı) Proje kabul süreci 15 Şubat'ta başlayacak" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "(IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı) Proje kabul süreci 15 Şubat'ta başlayacak"

07.01.2021 13:25

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında, toplam 125 milyon avroya karşılık gelen 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketi sunulduğunu belirterek, proje kabul sürecinin 15 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında, toplam 125 milyon avroya karşılık gelen 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketi sunulduğunu belirterek, proje kabul sürecinin 15 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.

Pakdemirli, çevrim içi düzenlenen IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı'na katıldı.

Türkiye'nin kalkınmasının, kırsalın kalkınmadan geçeceğini ifade eden Pakdemirli, "İşte bu nedenle tarımın, gıdanın, hayvancılığın, suyun ve ormanın olduğu bu Bakanlıkta, kırsal bizim buluşma noktamız, ortak hedefimizdir." diye konuştu.

Pakdemirli, nüfusun yaklaşık yüzde 25'inin yaşadığı kırsal alanlarda, sürdürülebilir kalkınmanın temel hedef olduğuna işaret ederek, kırsala 4 koldan destek verildiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, "Ekonomik yatırımlar, IPARD, ORKÖY ve Uzman Eller projeleriyle kırsalı dört koldan destekliyoruz. Bu projeler sayesinde son 2,5 yıldır toplam 35 bin projeye, 3,3 milyar lira destek verdik, kırsalda 104 bin vatandaşımıza istihdam sağladık." ifadelerini kullandı.

Kırsalda, çok yönlü kalkınmanın esas alınarak, yerinde üretim, yerinde işleme, yerinde kalkınmanın amaçlandığını vurgulayan Pakdemirli, bu kapsamda IPARD destekleriyle kırsaldaki üretim zincirinin tüm halkalarının birbirine bağlandığını dile getirdi.

Pakdemirli, bir taraftan süt ve besi çiftliklerine destek verirken diğer taraftan bu hayvanların hijyenik şartlarda kesildiği mezbahalara, etlerin parçalanıp işlendiği tesislere, sütün peynire, yoğurda dönüştüğü işletmelere de destek olduklarını bildirdi.

"Kırsalda 11 milyar liralık yatırım, 70 bin yeni istihdam oluşturduk"

IPARD kapsamında 42 ilde, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara, konularına göre değişmekle birlikte yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlandığına dikkati çeken Pakdemirli, "IPARD kapsamında, son 10 yılda önemli mesafeler katedildi. Sağladığımız 5,1 milyar lira hibeyle 16 bin 103 projeyi destekledik. Kırsalda, 11 milyar liralık yatırım, 70 bin yeni istihdam oluşturduk. Oluşturulan istihdamın tamamının kırsal bölgelerde olduğu dikkate alındığında, IPARD'ın yerel kalkınmaya sağladığı katkıları daha net görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, yeni çağrıya ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında, hayvansal üretim sektörü için 45 milyon avro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon avro olmak üzere toplam 125 milyon avro yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz. Bu hibe paketiyle kırsalda yeni yatırımların önünü açmayı, istihdamı artırmayı, katma değerli üretimi geliştirmeyi hedefliyoruz."

IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yatırım Tedbiri" adı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmelere destek sağlandığını belirten Pakdemirli, bu sektörlere yatırımın 500 bin avroya kadar olan kısmına destek vereceklerini söyledi. Pakdemirli, hibe oranlarının ise yatırımın içeriğine göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında olacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, 80 milyon avro bütçeli işleme ve pazarlama yatırımlarını içeren "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri" altında ise süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve ürünleri, su ürünleri ile meyve-sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımları destekledikleri bilgisini vererek, bu sektörlerde yatırımın 3 milyon avroya kadar olan kısmının destekleneceğini ve hibe oranlarının ise yüzde 40 ile yüzde 50 arasında olacağını dile getirdi.

Söz konusu başvuru çağrısında, yeni işletme kurulumu ile kapasite büyütme, modernizasyon ve teknoloji geliştirmeyi amaçlayan yatırımların hibe kapsamında olduğuna işaret eden Pakdemirli, 4 harcama kalemine destek verileceğini aktardı. Pakdemirli, "Bunlar, yapım işleri, makine-ekipman alımı, proje, danışmanlık ve çizim işleri için hizmet alımı ile AB görünürlüğünü gösteren pano ve tabela alımıdır." dedi.

IPARD yatırımlarında vergi muafiyeti olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bunlar da dikkate alındığında, yatırıma verilen destek miktarının daha da arttığını ifade etti.

Pakdemirli, bugün itibarıyla, proje hazırlama süresinin başladığını belirterek, "Proje kabul süreci 15 Şubat'ta başlayacak. Projelerin son teslim tarihi, hayvansal üretimi içeren Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yatırım Tedbiri için 16 Mart, işleme ve pazarlama yatırımlarını içeren Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri için ise 23 Mart. Hazırlanan projeler son teslim tarihinden önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu il koordinatörlüklerine teslim edilecek." diye konuştu.

"Kadın girişimcilerin proje seçim aşamasında öne çıkmasını sağlıyoruz"

IPARD kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilerin projelerine ilave puan vererek, proje seçim aşamasında öne çıkmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar IPARD kapsamında 3 bin 865 kadın yatırımcının projesine toplam 1 milyar 263 milyon lira hibe ödedik. Yine 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ilave puan vererek, onların daha fazla hibe almasını sağlıyoruz. IPARD kapsamında destek verdiğimiz projelerin yüzde 61'i genç girişimcilere aittir. Amacımız kadın ve gençleri kırsalda tutmak, kendi işlerini kurmalarına destek olmaktır."

Bakan Pakdemirli: (IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı) Proje kabul süreci 15 Şubat'ta başlayacak
Bakan Pakdemirli: (IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı) Proje kabul süreci 15 Şubat'ta başlayacak
Bakan Pakdemirli: (IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı) Proje kabul süreci 15 Şubat'ta başlayacak
Bakan Pakdemirli: (IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı) Proje kabul süreci 15 Şubat'ta başlayacak

Bekir Pakdemirli, İstihdam, Tarım, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: '(IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı) Proje kabul süreci 15 Şubat'ta başlayacak' - Son Dakika


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