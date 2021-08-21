Son dakika... Bakan Pakdemirli'den İstanbul Heybeliada'daki yangına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Adalar Heybeliada'da saat 13.07'de başlayan orman yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden 15.24'te tamamen kontrol altına alan ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul Heybeliada'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İstanbul Adalar Heybeliada'da saat 13.07'de başlayan orman yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden 15.24'te tamamen kontrol altına alan ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum. Orman yangınına havadan 4 uçak, 5 helikopter müdahale etmiştir. Toplam 100 sorti yapan hava araçlarımız 475 ton suyu yangın sahasına bıraktılar."