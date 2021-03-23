Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: "Kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: "Kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık"

23.03.2021 20:10

Son dakika politika haberine göre Bakan Pakdemirli: "Kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık" "IPARD kapsamında toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık" "Söz konusu yatırımlar için girişimcilere 5,4 milyar lira hibe verdik" "Bugüne kadar toplam 480 bin projeye...

Bakan Pakdemirli: "Kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık"

"IPARD kapsamında toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık"

"Söz konusu yatırımlar için girişimcilere 5,4 milyar lira hibe verdik"

"Bugüne kadar toplam 480 bin projeye reel rakamlarla 27 milyar lira hibe ödedik"

"Bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştu, kırsalda 50 milyar liralık yatırım yapıldı"

"Söz konusu yatırımlar için girişimcilere 5,4 milyar lira hibe verdik"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı kapsamında toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık. Söz konusu yatırımlar için girişimcilere 5,4 milyar lira hibe verdik. Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılı IPARD Yatırımcı Buluşması programına katıldı. Kırsal alanların üretimin can damarı, kalkınmanın merkezi olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Bugün nüfusumuzun yaklaşık yüzde 25'inin yaşadığı kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınma temel hedefimizdir. Ülkemize güç katan bu dinamoyu, daha çok enerjiye ve daha çok üretime çevirmek için çalışıyoruz. İstiyoruz ki insanlarımız kendi topraklarından, kültürlerinden, ailelerinden ve sevdiklerinden kopmadan doğduğu yerde iş kursun, iş versin, üretim yapsın. İstiyoruz ki, kırsal alanlar ülkemizin lokomotifi olsun, yeni yatırımlarla ekonomimize daha çok katkı sunsun" dedi.

19 yılda büyük bir kalkınma hamlesine imza atıldığını söyleyen Pakdemirli, Bakanlık olarak kırsal kalkınma kapsamında çok sayıda hibe programı uygulandığını, kırsalın çok yönlü insan odaklı olarak desteklendiğini belirtti. Pakdemirli, "Bugüne kadar toplam 480 bin projeye reel rakamlarla 27 milyar lira hibe ödedik. Bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştu, kırsalda 50 milyar liralık yatırım yapıldı. Böylece sağladığımız bu desteklerle kırsalda binlerce modern tesis kurduk" diye konuştu.

"IPARD Programı kapsamında toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık"

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD kapsamında 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe verildiğini aktaran Pakdemirli, "Hayvancılıktan kırsal turizme, gıda ürünlerinin işlenmesinden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, arıcılıktan seracılığa, el sanatlarından yenilenebilir enerjiye kadar geniş yelpazede kırsaldaki yatırımlara destek sağlıyoruz. AB Komisyonu tarafından akreditasyonun alındığı 2011'den bugüne IPARD Programı kapsamında toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık. Söz konusu yatırımlar için girişimcilere 5,4 milyar lira hibe verdik. Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık. IPARD hibeleriyle kırsala yapılan Avrupa Birliği standartlarındaki yüksek üretim kapasiteli, küresel rekabet edebilirliğe sahip uluslararası çevre ve hijyen niteliklerine uygun yatırımları ülkemize kazandırdık" dedi.

"Toplam 5 bin 47 projeye yaklaşık 2 milyar lira destek verdik"

Son 3 yılda ise IPARD hibelerinin daha hızlı ve etkin uygulanması için çalışmalara hız verildiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Toplam 5 bin 47 projeye yaklaşık 2 milyar lira destek verdik ve kırsalda 13 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Tabi, bu hibeler sadece tarım ve hayvancılığa gidiyor diye bakmak doğru değil. Geçtiğimiz 2020'de dünya gündemine oturan küresel korona virüs salgınında da üreticimizi, yatırımcımızı IPARD Programı kapsamında desteklemeye durmadan, beklemeden, hız kesmeden devam ettik. 2020'de hayata geçirilen 2 bin 752 proje ile vatandaşlarımıza 957 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik. Bu hibeler sayesinde kırsalda toplam 1,5 milyar liralık yatırımın hayata geçmesini sağladık. Ayrıca yatırımcılara kolaylık sağlamak amacıyla yatırım öncesi finansman kaynağı sağlayabilmek için ödeme yapacağımız hibe desteğinin yüzde 50'si tutarında avans alabilme imkanını getirdik" dedi.

"40 yaşın altındaki genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ilave puan vererek daha fazla hibe almasını sağlıyoruz"

IPARD kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını belirten Pakdemirli, kadın girişimcilerin projelerine ilave puan verilerek proje seçim aşamasında öne çıkmasının sağlandığını ifade etti. Pakdemirli, "40 yaşın altındaki genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ilave puan vererek daha fazla hibe almasını sağlıyoruz. IPARD kapsamında desteklediğimiz projelerden 4 bini kadın yatırımcılara, 10 bini ise 18-40 yaş arasındaki genç girişimcilere aittir. Amacımız kadın ve gençleri kırsalda tutmak, kendi işlerini kurmalarına destek olmaktır" şeklinde konuştu.

Acil Durum ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen programa Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Vekili Muhammed Adak ve çok sayıda davetli katıldı.

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık

Avrupa Birliği, Yatırımcı, İstihdam, Yatırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: 'Kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık' - Son Dakika


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