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Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması

05.06.2021 14:40

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra dronlar ve insansız helikopterleri de kullanacaklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra dronlar ve insansız helikopterleri de kullanacaklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Orman Yönetim Merkezi'nde video konferans aracılığıyla Adana'da gerçekleştirilen orman yangını tatbikatına katıldı, tatbikatın ardından görüntülü olarak değerlendirmede bulundu.

Yangınlarla ilgili hazırlıkları tamamlamak ve eksiklikleri görmek amacıyla tatbikat yaptıklarını anlatan Pakdemirli, son yıllarda orman yangınlarının sayısında ciddi artış olduğunu bildirdi.

Yangın sayısındaki artışa karşın yanan alan miktarının artmadığına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"2018 yılında 377 yangında 1077 hektar alan yanarken, bu yıl 897 yangında 1013 hektar alan yandı. Yangın sayısı 3 misli artarken yanan alan neredeyse başa baş. Bu, orman teşkilatımızın her yıl kendini daha çok motive ederek ve daha yeni makine ve teçhizatla sahaya çıkmasıyla ilgilidir. Orman teşkilatımızın her yıl kendini yenilemesi ve en yeni teknolojileri kullanması gerekiyor. Türkiye bu konuda dünyada öncü ülkelerden bir tanesi. Özellikle yangınlarda İHA'ları kullanmaya başladık. Ülkemizin İHA'larda kendi teknolojisine sahip olması bizim açımızdan son derece avantajlı. Dünyada bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar ülke askeri İHA'ları orman yangınlarını önleme ve gözleme konusunda kullanmaya başladı. Türkiye, ABD'den sonra İHA'ları orman yangınlarını önleme ve gözetlemede kullanan öncü ülkelerden birisi."

Yangınlara müdahalede bu teknolojileri kullanmanın önemine dikkati çeken Pakdemirli, "Yangınlar genellikle öğleden sonraları oluşmaya başlıyor. Yangına müdahale, etrafını sarmanız ve etrafından tertibat almanız zaman alıyor. Yangın aslında bir nevi savaş, savaş ile ilgili bir ordunun konumunu alması elbette zaman alıyor, helikopterlerin uçması için de birkaç saat zaman kalıyor. Gece ise yerden mücadele yapılıyor. Bütüncül bakış açısını kaybederseniz gece mücadele zayıflar. Bunun için geçen sene İHA'larla beraber, İHA'ların termal görüntü takviyesiyle beraber yer ekiplerini sevk ve idare etmeye başladık." dedi.

" Ankara'daki merkezden bazı yangınları kontrol edebilir hale geldik"

Ankara'daki Orman Yönetim Merkezi'nden Türkiye'deki bazı yangınları kontrol edebilir hale geldikleri bilgisini veren Pakdemirli, "Bu sene İHA'ların yanı sıra hem yerden atılan dronları hem de insansız helikopterleri yangınlara müdahale, önleme ve yönetme maksadıyla kullanıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Orman Yönetim Merkezi'nden yangın hava araçlarının yönlendirilmesi, yangının gittiği yönün tespiti ve diğer konularda azami bir hakimiyet sağladıklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Adana'daki tatbikatı buradan yönetmemizdeki ana sebep de oradaki yangına olan hakimiyetimizi buradan sağlamak, buradan nasıl yönetebildiğimizi görmek ve bununla ilgili neticeleri raporlamak. Böylece yangınların çok olduğu temmuz ve ağustos aylarında bu deneyimimizi kullanabileceğiz. Orman yangınlarıyla mücadele konusunda bugün çok daha iyi noktadayız ama yarın çok iyi yerde olmak zorundayız. Her an her saniye kendimizi yeniliyor olmamız lazım."

Türkiye'de bu alanda, gelişmiş ülkelerde dahi olmayan uygulamaların olduğunu anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçenlerde Kanada'dan bir ekip geldi, yangınla ilgili neler yaptığımızı gördüler. İHA'ları gördükten sonra 'Bizim size söyleyeceğimiz hiçbir şey yok, her şeyi çok güzel idare ediyorsunuz' dediler ve teşekkür ettiler. Bu ve benzeri ülkelere de bu deneyimimiz açık. Biz istiyoruz ki dünyada bir ağaç daha az yansın, mümkünse bu yangınlar hiç çıkmasın ama çıktığında da biz tüm hazırlıklarımızı yapalım. Yine bu sene en az kayıpla en az yangın sayısıyla yangın sezonumuzu atlatırız. Özellikle havaların daha sıcaklaştığı ve daha kurak bir döneme giriyoruz. Vatandaşlarımız ormanda ve ağaçlık alanları kullanırken, piknik yaparken çok çok dikkatli olmalıdır. Yasak olan yerlerde asla mangal yakmasınlar. Bir de herhangi bir orman yangını gördüklerinde lütfen ALO 177 hattını arasınlar."

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması

Bekir Pakdemirli, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, video konferansla Adana'daki orman yangını tatbikatına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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