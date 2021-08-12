Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Orman yangınlarının son halkası Köyceğiz'i de kontrol altına aldık - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 gün süren orman yangınlarının son halkası olan Muğla Köyceğiz yangınını kontrol altına aldıklarını belirterek, "Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk" dedi.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarının 28 Temmuz'da başladığını bildirdi. Pakdemirli, "15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da ormanın kahramanlarının büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk" dedi.Pakdemirli, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine destek veren diğer ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, "Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun" ifadesini kullandı.