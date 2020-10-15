Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: "(Tarımsal destekler) 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak...
15.10.2020 13:26
Son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli: "(Tarımsal destekler) 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik"
Bakan Pakdemirli: "(Tarımsal destekler) 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik"
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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