Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli yangın bölgesinde - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli yangın bölgesinde

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in turizm merkezi Çeşme ilçesine bağlı Ildır'da makilik ve otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli yangın bölgesinde, System.String[]

İzmir'in turizm merkezi Çeşme ilçesine bağlı Ildır'da makilik ve otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler canla başla yangını söndürmek için mücadele verirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangını bizzat koordine etti. Pakdemirli, yangında şu ana kadar 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Çeşme ilçesi Ildır bölgesindeki makilik ve otluk alanda 22.47 sıralarında başlayan yangın, saatte 53 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte bir anda büyüdü. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz, 8 dozer ve belediyelerin itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Geniş bir alana yayılan yangında rüzgar, ekiplerin işlerini zorlaştırdı. Öte yandan, bölgedeki Termal Kent Sitesi, Gökçe Çiçek Sitesi ve Günkent Sitesi olmak üzere toplamda 3 sitenin boşaltıldığı öğrenildi.

3 site boşaltıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesine gelerek ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Pakdemirli, yangın bölgesinde gazetecilere daha sonra açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Saat 22.47'de Çeşme Ildır mevkiinde çıkan yangına 22.58'de arkadaşlarımız müdahaleye başladı. Saatte 53 km hızla esen rüzgarla karşı karşıyayız. Bir miktar azalmasına rağmen bu rüzgar hala devam ediyor. Hava sıcaklığımız 25 derece yaklaşık ve yüzde 50 nem mevcut. Nem oranı çok aleyhimize değil. Çok daha düşük nemli ortamlarda çalıştığımız yangınlar, savaştığımız anlar olabiliyor. 86 arazöz, 9 dozer, 344 personel şu an müdahale edyor. Sabah için 2 uçak ve 20 helikopter hazırlığımız var. Gün ağırmasından yaklaşık 45 dakika öncesinde bunları kaldıracağız. Keşif uçuşlarını da tamamladıktan sonra, denizden su almak suretiyle yangın alanına müdahale etmeye başlayacak ekipler. Tedbir amaçlı 3 sitemiz boşaltılmış durumda. Günkent, Termal ve Gökçe Çiçek siteleri tedbir amaçlı boşaltılmış durumda; ancak şu ana kadar bize ulaşmış bir zarar gören ev bilgisi yok. Öncelik tabi ki can güvenliği. Mal kayıplarının olmaması."

Yangının trafodan çıkabileceği tahmin ediliyor

Pakdemirli, yangının çıkış nedeninin trafo kaynaklı olabileceğini belirterek, Kadıovacık Mahallesi'ni tehdit etmediğini ifade etti. Bakan Pakdemirli, "Yangın makilik alanda. Bizim çok değerli orman envali dediğimiz alanlarda değil. Şimdilik 50 hektar civarı alan etkilenmiş gözüküyor. Yangın devam ediyor. İHA görüntülerinden verilen bilgi bu. Şimdi birazdan da emniyetin gece görüşü sahip olan helikopterleriyle de tekrar Orman Bölge Müdürüm ve Orman Genel Müdürüm ile beraber bir keşif uçuşu yapacağız. Rüzgar Kuzey Doğu istikametinden esiyor. Şu an itibari ile yangın Kadıovacık istikametinden çok uzakta. Kadıovacık'ı şu anda yangın tehdit etmiyor. Dozerlerimiz yol açma, şerit açma çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangının yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir alanı etkilediğini, maksimum en geniş yerinde de 100 150 metre büyük olduğunu biliyoruz. Alan ağaçlık alandan olmaktan çok makilik bir alan; ama tabii ki yangın başladığı için burada devam ediyor. Ekiplerimiz yangının bir an önce etrafını çevirmek için mücadele veriyor. Önceliğimiz yerleşim yerlerinin tehdidinin tamamen ortadan kalkmasıdır. Şu anda yerleşim alanlarının herhangi bir tehdidi yok. Tedbirlerimizi alıyoruz. Bendeki bilgi de trafo kaynaklı olduğu ama çıkış nedeninden çok şu anda yangını söndürmeye odaklı gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 04:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli yangın bölgesinde - Son Dakika
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