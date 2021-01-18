Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi

18.01.2021 18:28

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, salgından dolayı geciken elektrikli traktörün 3 ay içinde banttan ineceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, salgından dolayı geciken elektrikli traktörün 3 ay içinde banttan ineceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, büyük tasarruf sağlayacak olan elektrikli traktörle ilgili, "Dünyada Türkiye'den başka seri üretime hazır bir elektrikli traktör platformu yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen 'Covid-19 Süreci ve Sonrasında Gıda Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek'in açılış konuşmasının ardından konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'nın geçen yıl 4 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve bunun içinde tarım ve işlenmiş gıda ürünlerinin önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Vali Karadeniz, "257 milyon dolar kuru meyve ve mamulleri, 114 milyon dolar meyve sebze mamulleri, bu ürünleri 81 milyon dolar değerinde hububat, 38 milyon dolarlık yaş sebze meyve ve 30 milyon dolar zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapılan başlıca ürünlerimizdir. Bu ihracatımızı sağlayan ilimizde Tarım Bakanlığının görev alanına giren 16 bin 596 adet işletme mevcut. Bunlardan 576 tanesi yem işletmesi, 16 bin tanesi de gıda üretim, toplu tüketim ve satış işletmesidir" dedi.

"EKONOMİNİN BÜYÜMESİNDE TARIM ÖNEMLİ"

Türkiye ekonomisinin büyümesinde tarımın önemli bir rolü olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli ise, "Yüzde 5.3 büyüyen bir sektör tarım orman sektörü. Türkiye ilk üç çeyrekte 0.5 büyüdü. Yüzde 5.14 tarım sektörü büyüdü. Doğru işler yaptık ki gıdada, tarımda, tarımın paydaşlarında doğru neticeler alabildik. Tabii ki pandeminin geri kalan kısmında da bu işleri doğru işleri doğru adımlarla atıyor olmamız lazım. İster istemez dünyada herkesin korumacılığa döndüğü, stokların arttığı, herkesin ihtiyacından fazla, devletlerin stok yapmaya başladığı bir döneme denk geldik. Bu da dünyadaki emtia fiyatlarını ister istemez artırıyor ama ben bunun da özellikle ilkbahar aylarından itibaren geriye doğru bir çözülmeyle sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.

Elektrikli traktör konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

"Tarımın geleceği, geleceğin tarımı diye bir platform altında hem dijital projeler hem de Türkiye'nin büyük iş adamlarıyla buluşarak onları da tarıma yönlendirme konusunda bir platform oluşturduk. Türkiye'nin elektrikli traktörünü bantlardan çıkarmak üzereyiz. Dünyada Türkiye'den başka seri üretime hazır bir elektrikli traktör platformu yok. Tahmin ediyorum ilk 3 ay içerisinde, aslında sene başında olacaktı üretim, pandemiden dolayı bazı malzemeler tedarik edilemedi. İlk 3 ay içerisinde elektrikli traktörümüz hazır. Bunun manası ne? Yüzde 80 daha tasarruflu bir ürünle, elektrikli traktörle çiftçimiz çok daha rahat bir şekilde üretimini yapabilecek. 45 dakikada 8 saatlik şarj olacak."

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Toplantıda sektörün sorunları ve talepleri ele alındı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AK Parti ve MHP Manisa milletvekilleri ile sektör temsilcileri katıldı.

(Sadık Cangel - Önder Aydın - Aykut Yeniçağ/İHA)

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi

Bekir Pakdemirli, Traktör, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi - Son Dakika Ekonomi


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