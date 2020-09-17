Son dakika haberi! Bakan Pekcan: Almanya ile başlayan ticaret heyet görüşmeleri devam edecek - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Pekcan: Almanya ile başlayan ticaret heyet görüşmeleri devam edecek

Gelen son dakika haberlerine göre TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi döneminde ihracatçının yanında olmak ve onları desteklemek adına ekstra gayret sarf ettiklerini söyledi.

Son dakika haberi! Bakan Pekcan: Almanya ile başlayan ticaret heyet görüşmeleri devam edecek, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi döneminde ihracatçının yanında olmak ve onları desteklemek adına ekstra gayret sarf ettiklerini söyledi. Pekcan, bu kapsamda 24 Ağustos itibarıyla Almanya ile başlayan sanal genel ticaret heyet görüşmelerinin Eylül sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan, bakanlık binasında video konferans yöntemiyle 'İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. Pekcan, Türkiye'nin metal sektöründe dünya piyasalarının önemli aktörlerinden birisi olmaya devam edeceğini söyledi. Pekcan, "Geçtiğimiz sene ham çelik üretiminde 33.7 milyon ton ile dünyada 8'nci sırada yer almış bulunuyoruz. Sizlerin çalışmaları sayesinde ortak çalışmalarımız sayesinde inşallah konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Özellikle katma değerli üretim ve ihracatı artırılması noktasında sizlerin çalışmalarına olan güvenimiz tam. Bakanlık olarak gerek ihracatta devlet desteklerimiz gerekse diğer çalışmalarımızda her zaman sizlerin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hali hazırda sektör firmalarımızdan 25'i bakanlığımızın tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteğinden yararlanmaktadır. Sektör firmalarımızın tamamını bakanlığımızın desteklerinden yararlanmaya davet ediyoruz. Zaten hepiniz kolay destek uygulamalarımızı 'e-Devlet Destekleri Yönetim Sistemi' üzerinden online olarak faydalanabileceğinizi biliyorsunuz. Bütün desteklerimizi en basit şekilde oralarda ifade etmeye çalışıyoruz" dedi.

'ALMANYA İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK'Pekcan, Covid-19 pandemisinin başladığı Mart ayından beri ihracatçının yanında olmak ve onları desteklemek adına birlikte ekstra gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, "Tüm çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi sanayicimiz, ihracatçımız, iş insanlarımızla beraber istişare halinde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Özellikle bakanlığımız zaten dijitalleşmeye önem veren bir bakanlık; bununla ilgili göreve geldiğim günden beri çalışmalarımız var. Pandemi sürecinde buna özel önem atfettik. ve sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlar, e-ticaret sitelerine üyelik gibi bunlara bu çalışmalarımıza devlet desteklerini de dahil ederek katkı sağladık. Hareketlerin kısıtlandığı dönemde 4 sanal fuar gerçekleştirdik. ve 8 farklı sanal sektörel ticaret heyeti 19 ülkeyi kapsayan ve ikisi demir ve demir dışı metaller sektörümüzle alakalı olmak üzere Haziran'da körfez ülkelerine Temmuz'da da Özbekistan ve Kazakistan'a sanal ticaret heyetleri düzenledik. 1400'ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdik. Bunların haricinde 6 adet sanal genel ticaret heyeti düzenledik. 24 Ağustos itibarıyla Almanya ile başlayan sanal genel ticaret heyet görüşmeleri Eylül sonuna kadar da devam edecek" diye konuştu.'KOLAY İHRACAT PLATFORMUNU HERKES KULLANSIN'

28 Ağustos itibarıyla 'Kolay İhracat Platformu'nu devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, "Yapay zeka teknolojisi ile çalışan ve her bir ihracatçımıza kapsamlı bir dijital danışmanlık hizmeti sunabilecek olan bu platformumuzu herkesin kullanmasını arzu ediyorum. Sizlerin birer birer ayrı ayrı çeşitli birlikler ve ihracatçılar, odalar adı altında yapmaya çalıştıkları çalışmaların hepsini çok daha geniş kapsamlısını biz 'Kolay İhracat Platformu' altında gerçekleştirdik. ve bu programımızda çeşitli uluslararası verileri, sizin ücretli satın aldığınız veriler, bakanlığımızın verileri dahil 10 milyon satırdan fazla veriyi makine öğrenmesi ve akıllı ihracat robotu ile analiz ederek sizlerin hizmetine sunduk. Sizleri burada yeni pazar önerileri; ikinci fazın tamamlanması ile birlikte o pazardaki müşteri bilgilerini de sizinle paylaşacak ve yine bu fazda ithalatçılarla Türkiye'deki üreticileri ve ihracatçıları buluşturacak. Yurt dışındaki ithalatçılar herhangi Türk ürünün ismini girdiği anda Türkiye'de bu ürünü üreten bütün firmalarımıza ulaşabiliyor olacaklar" dedi.


Ruhsar Pekcan, Ağustos, Almanya, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Bakan Pekcan: Almanya ile başlayan ticaret heyet görüşmeleri devam edecek - Son Dakika Ekonomi

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