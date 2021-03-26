Son dakika haberi! Bakan Pekcan: Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz
26.03.2021 12:03
Bir son dakika haberine göre Bakan Pekcan: Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz.
Bakan Pekcan: Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz
İhracat, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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