Son dakika haberleri | Bakan Pekcan, AB Ticaret Komiseri Dombrovskis ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Pekcan, AB Ticaret Komiseri Dombrovskis ile görüştü

09.12.2020 11:35
Son dakika haberleri | Bakan Pekcan, AB Ticaret Komiseri Dombrovskis ile görüştü, System.String[]

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayında görevine başlayan AB Ticaret Komiseri ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayında görevine başlayan AB Ticaret Komiseri ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile video konferans yöntemiyle görüştü. Yeşil dönüşümde uluslararası finansmana erişimin önemli olduğunu belirten Bakan Pekcan, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesine de büyük önem verdiğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Pekcan'ın AB Ticaret Komiseri ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile yaklaşık 1 saat süren görüşmesinde Türkiye-AB ticari ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Brexit, çelik koruma önlemleri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Serbest Ticaret Anlaşmaları, A.TR belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi gibi konular ele alındı. Sözlerine Ekim ayında AB'nin Ticari İşlerinden Sorumlu Komiseri olarak görevlendirilen Dombrovskis'e başarılar dileyerek başlayan Pekcan, Dombrovskis'in yeni görev döneminde Türkiye ile AB arasında ticari ilişkileri daha ileri taşıyacak yakın ve etkili bir diyaloğun kurulacağına inandığını dile getirdi. Bugün küresel anlamda karşı karşıya kalınan ticari ve ekonomik sorunlara rağmen Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yakın işbirliğinin daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Pekcan, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkileri ileri taşımanın Avrupa bölgesindeki değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve rekabetçiliğin artırılması bakımından önemli olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE OLARAK GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine de değinen Pekcan, anlaşmanın her iki tarafın da ekonomik çıkarlarına hizmet ettiğini ve karşılıklı birçok kazanım sağladığını söyledi. Pekcan, Gümrük Birliği anlaşmasında mevcut yapının günümüz gereklerine cevap vermekte yetersiz kaldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesine büyük önem veriyoruz. Günümüz ekonomik ortamında Gümrük Birliği, tarafların beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı. Sistemik ve spesifik yapısal sorunların yanı sıra anlaşma, hizmetler, e-ticaret gibi sektörleri kapsamıyor. Yaşadığımız dijital çağda bu alanların önemi giderek artıyor. Korona virüsün küresel ekonomiye getirdiği zorluklar, Gümrük Birliğini güncelleme ihtiyacını ve dünyadaki mevcut değer zincirlerinin yeniden yapılandırılması gerekliliğini daha da güçlendirdi. Mevcut anlaşmanın hem yeni alanları kapsayacak şekilde genişletilmesi, hem de yapısal sorunları giderecek şekilde güncellenmesi önem taşıyor. Avrupa Komisyonundan da bu konuda destek bekliyoruz."

İNGİLTERE İLE STA GÖRÜŞMELERİ VE AB'NİN ÇELİK ÖNLEMLERİ

Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Birleşik Krallık (BK) ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) AB ile eş zamanlı olarak yürürlüğe koymayı amaçladıklarını belirten Pekcan, Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımdan STA kapsamında menşe kurallara dayalı bir düzene geçişin olumsuz etkilerini bertaraf etmek açısından AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde Türkiye ile üçlü kümülasyon kurulmasının elzem olduğunu kaydetti. AB tarafından çelik ürünlerinde uygulanan korunma önlemlerine ilişkin Türkiye'nin endişe ve beklentilerini de gündeme getiren Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'nin söz konusu korunma önlemlerinden en fazla olumsuz etkilenen ülke olduğuna dikkati çekti. Pekcan, AB'nin önlemlerinin iki taraf arasındaki anlaşmalara ve ortaklık ruhuna uygun şekilde gözden geçirilmesini talep etti.

"YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ULUSLARARASI FİNANSMANA ERİŞİM ÖNEMLİ"

Avrupa Komisyonunun geçen yıl Aralık ayında açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini anlatan Pekcan, "Bu değişikliklerin Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği kapsamında ticari ilişkileri üzerindeki etkilerinin farkındayız. Bu dönüşüm büyük yatırımlar ve finansman gerektiriyor. Bu anlamda kapsayıcı bir finansman mekanizmasının sağlanması ve Türkiye'deki yeşil dönüşümü desteklemek için hem AB hem de uluslararası finansmana erişimin temin edilmesi kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Pekcan, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında AB tarafından atılacak adımların ticarette bir korunma aracına dönüşmemesi, bunun yerine AB'nin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak bir işbirliğinin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Dombrovskis ise, Türkiye'nin Gümrük Birliği sayesinde AB'nin değer zincirlerine entegre olmuş kilit bir ortak olduğunu belirtti. Dombrovskis, Türkiye-AB ilişkilerinin her iki tarafın vatandaşları, iş dünyaları ve bölge için çok önemli olduğunu, Türkiye'nin AB için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İkili görüşmenin ardından Pekcan pandemi sonrasında Dombrovskis'i Ankara'ya davet ederken, Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis pandemi sonrasında Pekcan'la bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyacağını dile getirdi.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberleri | Bakan Pekcan, AB Ticaret Komiseri Dombrovskis ile görüştü
Son dakika haberleri | Bakan Pekcan, AB Ticaret Komiseri Dombrovskis ile görüştü
Son dakika haberleri | Bakan Pekcan, AB Ticaret Komiseri Dombrovskis ile görüştü

Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Bakan Pekcan, AB Ticaret Komiseri Dombrovskis ile görüştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti Burun estetiği kabusa dönen kadın 2 kez intihara kalkıştı: Çocuğum "Anne burnun yamuk" dediğinde psikolojim bozuluyor Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek         
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor         
10:49
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek         
10:21
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini         
09:35
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü         
09:11
Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi bölge halkını isyan ettirdi: Durum içler acısı Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi bölge halkını isyan ettirdi: Durum içler acısı         
08:16
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı         
07:46
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 11:57:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Bakan Pekcan, AB Ticaret Komiseri Dombrovskis ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei