Son dakika haberi: Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi

06.04.2021 14:03
Son dakika haberi: Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı itibari ile, ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir" dedi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı itibari ile, ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir" dedi.

Bakan Pekcan, bakanlık binasında düzenlenen programda, 2020 yılı e-ticaret verilerini açıkladı. Pekcan, E-Ticaret Bilgi Platformu'nu kullanan kişi sayısının kısa sürede 1 milyonu aştığını hatırlattı. Bu rakamın yüzde 31'ini 25-34 yaş arası kullanıcıların oluşturduğunu söyleyen Bakan Pekcan, "E-Ticaret Akademimizde yer alan eğitimlerden yaklaşık 48 bin kişi yararlanmıştır. Sitede yer alan 'E-Ticaret Danışmanı' özelliği, site kullanımını oldukça kolay ve kişiye özel hale getirmektedir. Faaliyete geçtiği haziran ayından bu yana yaklaşık 61 bin kişi 'E-Ticaret Danışmanı' yardımıyla sorularına cevap bulmuştur" dedi.

Pekcan, Türkiye'de halihazırda e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme bulunduğunu, 2019'da bu rakamın 68 bin 457 olduğunu belirterek, "Burada görülen yüzde 275 gibi bir muazzam artış; e-ticaretin ülkemizde ne kadar dinamik bir şekilde geliştiğinin göstergelerinden birisidir" diye konuştu.Ardından 2020 yılı genelinde ülkede gerçekleşen e-ticaret faaliyetlerine ilişkin verileri paylaşan Pekcan, şöyle dedi: "2020 yılı itibari ile ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir. 2020 yılında sipariş adetleri 2019 yılına göre yüzde 68 artışla, 1 milyar 366 milyon adetten 2 milyar 297 milyon adede yükselmiştir. 2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının; 207 milyar lira ile yüzde 91.4'ü yurt içi harcamalardan, 9,3 milyar lira ile yüzde 4.2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, 9,9 milyar lira ile yüzde 4.4'ü ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlardan oluşmaktadır. Yine görüldüğü üzere; ülkemizde, toplam e-ticaret içindeki perakende payı ise yüzde 64 seviyesindedir."'SALGIN DÖNEMİNDE ARTIŞ TRENDİ YAKALANDI'Haziran-Aralık 2020 döneminde genel ihracat rakamının 108 milyar 71 milyon dolar, aynı dönemde e-ihracat rakamının ise 1 milyar 421 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Pekcan, şunları söyledi:

"Söz konusu altı aylık dönemde e-ihracatın genel ihracata oranı ise yüzde 1,3 olarak tespit edilmiştir. Bu oran dünyada yaklaşık yüzde 4,4'tür. 2020 yılında, e-ticaret ve genel ticaretin seyrine baktığımızda ve bu ikisini karşılaştırdığımızda; salgının başladığı dönemlerde genel ticarette düşüş gözlemlenirken, e-ticarette böyle bir düşüş görülmediği; e-ticaretin artış trendini sürdürdüğü görülmektedir. Nitekim; e-ticaret harcamalarının gayri safi yurt içi hasıladaki oranı milli gelire oranla görülen bu artış da; e-ticaretin ülkemizde nasıl dinamik bir biçimde geliştiğine dair bir diğer çarpıcı göstergedir."


Son dakika haberi: Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi
Son dakika haberi: Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi

Ruhsar Pekcan, E ticaret, Haziran, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı! Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!         
14:20
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var         
13:27
Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda         
13:08
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:55:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei