Son dakika haberi! Bakan Pekcan: "e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi."
06.04.2021 11:33
Son dakika haber... Bakan Pekcan: "e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi.
Bakan Pekcan: "e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi."
Ticaret, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Bakan Pekcan: 'e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi.' - Son Dakika Ekonomi
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